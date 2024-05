Ponekod shodi proti revščini, drug delavci želijo le osnovo: nekaj dni dopusta

Tudi po svetu je praznovanje mednarodnega praznika dela priložnost, da sindikati in delavci glasno izrazijo svoje nezadovoljstvo. Prvomajski shodi so se ponekod sprevrgli v nasilne proteste. V nemškem Stuttgartu je policija s solzivcem razgnala levičarske aktiviste, ki so izzvali izgrede. Turški policisti so v Istanbulu proti protesnikom, ki so poskušali priti na trg Taksim, kjer so prepovedna vsa zborovanja, uporabili tudi gumijaste naboje. Več kot 200 ljudi so aretirali. Grški sindikati so na shodu v Atenah protestirali proti revščini in draginji. Delavci marsikje na Bližnjem vzhodu in v Aziji pa so zahtevali osnovne delavske pravice, kot je na primer zgolj nekaj dni dopusta.