Ponesrečen in uspešen poskus kraje mlaja

V Bad Kreuznu je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung neznanim storilcem poskus kraje mlaja povsem spodletel. Drevo se je med krajo zlomilo, tatovi pa so ga poškodovanega pustili na kraju. Krajevna mladinska organizacija je javno pozvala odgovorne, naj se oglasijo in prevzamejo odgovornost.

Poudarili so, da se nesreče lahko zgodijo, a je pošteno, da se jih tudi prizna. Ob tem so opozorili, da je mlaj dovoljeno ukrasti le v prvih treh dneh po postavitvi, v tem primeru pa je stal že več kot teden dni.