Ponesrečen in uspešen poskus kraje mlaja

V Bad Kreuznu je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung neznanim storilcem poskus kraje mlaja povsem spodletel. Drevo se je med krajo zlomilo, tatovi pa so ga poškodovanega pustili na kraju. Krajevna mladinska organizacija je javno pozvala odgovorne, naj se oglasijo in prevzamejo odgovornost.
Poudarili so, da se nesreče lahko zgodijo, a je pošteno, da se jih tudi prizna. Ob tem so opozorili, da je mlaj dovoljeno ukrasti le v prvih treh dneh po postavitvi, v tem primeru pa je stal že več kot teden dni.
Povsem drugačen potek dogodkov je bil v St. Martinu/M., kjer je mlaj kulturnega društva skrivnostno izginil čez noč. Društvo je prek družbenih omrežij pozvalo tatove, naj drevo vrnejo, in to z uspehom.
Pod objavo so se pojavili namigi v obliki rimanih verzov, ki so hitro pripeljali do sledi. Izkazalo se je, da je mlaj končal v sosednjem kraju, kjer so se z lokalno mladino dogovorili za spravo.
Zgodba se bo, kot piše Kronen Zeitung , zaključila slovesno; mlaj bodo skupaj prinesli nazaj in ga ob majskem prazniku tudi skupaj postavili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.