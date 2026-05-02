Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ponesrečen in uspešen poskus kraje mlaja

Bad Kreuzen, 02. 05. 2026 12.26 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Kraja mlaja

V Zgornji Avstriji sta se skoraj istočasno odvili dve zelo različni zgodbi, povezani s tradicionalno krajo mlaja. Medtem ko se je v Bad Kreuznu poskus končal z uničenim drevesom in razočaranjem, je v St. Martinu/M. primer dobil skoraj praznični razplet.

V Bad Kreuznu je po poročanju avstrijskega Kronen Zeitung neznanim storilcem poskus kraje mlaja povsem spodletel. Drevo se je med krajo zlomilo, tatovi pa so ga poškodovanega pustili na kraju. Krajevna mladinska organizacija je javno pozvala odgovorne, naj se oglasijo in prevzamejo odgovornost.

Poudarili so, da se nesreče lahko zgodijo, a je pošteno, da se jih tudi prizna. Ob tem so opozorili, da je mlaj dovoljeno ukrasti le v prvih treh dneh po postavitvi, v tem primeru pa je stal že več kot teden dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Povsem drugačen potek dogodkov je bil v St. Martinu/M., kjer je mlaj kulturnega društva skrivnostno izginil čez noč. Društvo je prek družbenih omrežij pozvalo tatove, naj drevo vrnejo, in to z uspehom.

Pod objavo so se pojavili namigi v obliki rimanih verzov, ki so hitro pripeljali do sledi. Izkazalo se je, da je mlaj končal v sosednjem kraju, kjer so se z lokalno mladino dogovorili za spravo.

Zgodba se bo, kot piše Kronen Zeitung , zaključila slovesno; mlaj bodo skupaj prinesli nazaj in ga ob majskem prazniku tudi skupaj postavili.

Avstrija mlaj tradicija kultura

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
02. 05. 2026 13.14
Igrice za otroke.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
02. 05. 2026 13.05
To pa je vredno objave.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692