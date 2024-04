Ponesrečen poskus reševanja: Za mačko skočili v vodnjak in umrli

Pet moških, vsi pripadniki iste družine, je v vasi Wadki v indijski zvezni državi Maharaštra skočilo v vodnjak, ki so ga uporabljali za odlaganje živalskih odpadkov. Najprej je v vodnjak skočil eden od družinskih članov, sledili so mu še štirje, vendar so vsi na koncu ostali ujeti, piše Daily Mail.

"Reševalna ekipa je odkrila trupla petih od šestih ljudi, ki so drug za drugim skočili v zapuščen vodnjak, kjer so bili živalski odpadki, medtem ko so poskušali rešiti mačko," je novico potrdil Dhananjay Jadhav, višji policijski uradnik policijske postaje Nevasa.