Namesto spektakla fiasko: 600 dronov začelo nenadzorovano padati

Kot poroča črnogorski portal Vijesti, so mestne oblasti svetlobno predstavo z droni oglaševale kot "spektakel, kakršnega regija še ni videla", sledil pa je fiasko.
Kot je razvidno s posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, so se droni sprva dvignili na nekaj metrov višine, nato pa začeli nenadzorovano padati na tla oz. v morje.
Policija v Budvi je za portal potrdila, da so sinoči opravili preiskavo na kraju dogodka in z ugotovitvami seznanili tožilstvo. V incidentu sicer ni bilo poškodovanih, nastala pa je večja materialna škoda, ki naj bi znašala več deset tisoč evrov.
Mestne oblasti dogodka še niso komentirale. Pobjeda.me medtem poroča, da možnost namerne uporabe nekakšnega motilca, ki bi lahko zmotil delovanje dronov, ni izključena.
