Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Namesto spektakla fiasko: 600 dronov začelo nenadzorovano padati

Budva, 01. 01. 2026 18.59 pred 7 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Padli droni v Budvi

Svetlobni spektakel z droni, ki bi se moral na silvestrovo odviti nad starim mestnim jedrom v črnogorski Budvi, se je neslavno končal, še preden se je dobro začel. Zaradi tehničnih težav je okoli 600 dronov pred očmi zbrane množice popadalo na tla oz. v morje.

Kot poroča črnogorski portal Vijesti, so mestne oblasti svetlobno predstavo z droni oglaševale kot "spektakel, kakršnega regija še ni videla", sledil pa je fiasko.

Kot je razvidno s posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, so se droni sprva dvignili na nekaj metrov višine, nato pa začeli nenadzorovano padati na tla oz. v morje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija v Budvi je za portal potrdila, da so sinoči opravili preiskavo na kraju dogodka in z ugotovitvami seznanili tožilstvo. V incidentu sicer ni bilo poškodovanih, nastala pa je večja materialna škoda, ki naj bi znašala več deset tisoč evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mestne oblasti dogodka še niso komentirale. Pobjeda.me medtem poroča, da možnost namerne uporabe nekakšnega motilca, ki bi lahko zmotil delovanje dronov, ni izključena.

droni budva črna gora

Na severu Italije med skokom s padalom umrl Slovenec

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
01. 01. 2026 19.04
Leni droni😀 e čoče oli da letiš ili ne.
Odgovori
+2
2 0
galamdžija
01. 01. 2026 19.07
dže me nadje
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša januar 2026
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Dnevni horoskop: Biki morajo biti vztrajni, raki bodo negotovi
Dobila ultimat, nato pa se zaljubila do ušes
Dobila ultimat, nato pa se zaljubila do ušes
Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026
Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026
vizita
Portal
Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
cekin
Portal
Industrija, ki podira finančne rekorde
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
moskisvet
Portal
Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Ko se življenjska odločitev izkaže za napačno: kako se soočiti z obžalovanjem?
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
Dobra novica: Za srečo ne potrebujete denarja
dominvrt
Portal
Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Je res, da vrt januarja miruje? Tukaj je seznam nujnih opravil za zimo
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Kaj sploh sodi na kompost?
Kaj sploh sodi na kompost?
okusno
Portal
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Odlične juhe za lajšanje mačka
Odlične juhe za lajšanje mačka
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425