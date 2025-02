Ponesrečeno križarjenje: 'Ljudje so bruhali po palubah in hodnikih'

Podjetje P&O Cruises je za Sky News potrdilo, da so nekateri gostje "na žalost poročali o gastrointestinalnih simptomih", vendar pa so dodali, da so simptomi prizadeli manj kot en odstotek potnikov na krovu. Če ladja sprejme okoli 6800 potnikov, je to približno 70 ljudi. Na križarjenju, ki za britanske potnike poteka v času polletnih počitnic, naj bi bilo tudi veliko družin.

Križarka P&O Iona, ki lahko na krov sprejme več kot 5000 potnikov in 1800 članov osebja, je trenutno na sedemdnevnem križarjenju po severni Evropi. Turisti naj bi si ogledali Hamburg, Rotterdam in Zeebrugge. Vendar pa poročajo, da se je na ladji večje število ljudi okužilo z norovirusom. Eden od potnikov je za Sky News povedal, da so ljudje "popadali kot muhe" in dodal, da so bruhali po vsej ladji.

Kapitan ladje je v četrtek potnike javno obvestil o izbruhu in dejal, da se osebje po svojih najboljših močeh trudi, da bi preprečili širjenje okužbe. Nekateri potniki, ki so v izolaciji, so povedali, da zaradi bolezni primanjkuje tudi osebja, kar je povzročilo težave z dostavo hrane ter prejemanjem novih brisač in posteljnine.

Gostje so povedali, da je bil prizadet tudi program, saj kar nekaj načrtovanih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti. "Nadomestili so jih s sestavljenim zabavnim programom, da bi pomirili goste," je pojasnil eden od potnikov.

So pa se mnogi pritožili tudi zato, ker menda na križarki ni bilo mogoče kupiti zdravil. "Neverjetno je bilo, da se ni dalo dobiti kakršnih koli zdravil za lajšanje simptomov. Nobena trgovina ali zdravstveni center na ladji gostov ni zmogel oskrbeti z gastrointestinalnimi suspenzijskimi zdravili ali hidracijskimi praški in nadomestnimi solmi," je dejal eden od njih.

Podjetje P&O Cruises je za Sky News povedalo, da bodo vsi gostje s simptomi, ki se niso mogli pridružiti doživetjem na obali, prejeli povračilo celotnega vplačanega zneska. Prav tako so zagotovili, da so zdravila vsem potnikom na voljo v zdravstvenem centru na krovu, prav tako je številka za klic v sili na voljo 24 ur na dan.

"Zavedamo se, da so nekateri gostje na žalost poročali o gastrointestinalnih simptomih na krovu Ioninega križarjenja po Severni Evropi," so v izjavi zapisali pri P&O Cruises. Pravijo, da so bolezni, povezane s prebavili, v Združenem kraljestvu zelo pogoste in se večinoma širijo s prenosom z osebe na osebo v okoljih, kot so hoteli, šole in restavracije. Dodali so, da sodelujejo z globalnimi, nacionalnimi in regionalnimi organi za javno zdravje na podlagi odobrenih in dokazanih protokolov na ladjah, da bi zaščitili zdravje in dobro počutje vseh na krovu.