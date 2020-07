Ponesrečeno testiranje dubajskega letečega policijskega skuterja

Na prvi pogled vozilo zgleda, kot da bi motoristični sedež postavili na dron. Kljub temu so nova vozila izjemno zmogljiva. Leteči skuterji se lahko premikajo s hitrostjo 90 km na uro in se dvignejo na višino pet metrov. S trenutno baterijo pa v zraku lahko ostane do 25 minut. Edina težava, ki jo skuterji trenutno še imajo, je, da jih je izjemno težko voziti oziroma nadzorovati. No, tudi cena ni preveč prijazna, za en leteči skuter bi uporabnik odštel okoli 133 tisoč evrov, je poročal CNN.

Dubajska policija na delo v Ferrarijih

Dubaj je eno najbogatejših mest na svetu, zato je eksperimentiranje z vključevanjem nove tehnologije in dragih avtomobilov v policijo nekaj običajnega. V preteklih letih so poskusili z Lamborghinijem Aventador LP700-4, Ferrarijem FF, ki ima, za razliko od Lamborginija, tudi zadnje sedeže za prevažanje nepridipravov, in pa Chevrolejem Camaro SS, poroča SkyNews. Kar se tiče motociklizma imajo Dubajski policisti v belo zelene barve pobarvane Yamahe R1 in R6.