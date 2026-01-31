'Ponorel telefon' in pretep: nočna mora, ker je užalil vladarja

Kasneje so kibernetski strokovnjaki potrdili njegove sume – njegov telefon je bil leta 2018 okužen z vohunsko programsko opremo Pegasus, enim najbolj razvpitih digitalnih nadzornih orodij na svetu.

Po šestih letih sodnih postopkov je londonsko višje sodišče ta teden odločilo, da je za vdor odgovorna Savdska Arabija, ter ji naložilo izplačilo več kot tri milijonov funtov odškodnine.

Al-Masarir je bil v Londonu avgusta 2018 tudi fizično napaden. Dva neznanca sta ga v središču mesta najprej verbalno napadla zaradi kritik savdske kraljeve družine, nato pa ga pretepla. Eden od napadalcev je imel po ugotovitvah sodišča v ušesu slušalko, napad pa je bil vnaprej načrtovan.

Zastraševanje se s tem ni končalo, piše BBC. Leta 2019 je do njega v kavarni v Kensingtonu pristopil otrok in zapel pesem v slavo savdskega kralja. Posnetek se je razširil po družbenih omrežjih, postal viralen in bil celo predvajan na savdski državni televiziji. Istega dne mu je neznanec pred restavracijo v zahodnem Londonu dejal: "Tvoji dnevi so šteti."