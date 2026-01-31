Naslovnica
Tujina

'Ponorel telefon' in pretep: nočna mora, ker je užalil vladarja

London, 31. 01. 2026 20.50 pred 58 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Splet telefon

Ko so se telefoni savdskega satirika Ghanema al-Masarirja nenadoma začeli nenavadno obnašati, denimo počasno delovanje, hitro praznjenje baterije, sprva ni slutil, kaj se dogaja. Kmalu zatem pa je v Londonu začel opažati še nekaj bolj zaskrbljujočega, iste obraze na različnih koncih mesta. Neznanci so ga ustavljali, snemali in nadlegovali. Vse zato, ker je užalil mogočen režim.

Kasneje so kibernetski strokovnjaki potrdili njegove sume – njegov telefon je bil leta 2018 okužen z vohunsko programsko opremo Pegasus, enim najbolj razvpitih digitalnih nadzornih orodij na svetu. 

Po šestih letih sodnih postopkov je londonsko višje sodišče ta teden odločilo, da je za vdor odgovorna Savdska Arabija, ter ji naložilo izplačilo več kot tri milijonov funtov odškodnine. 

Al-Masarir je bil v Londonu avgusta 2018 tudi fizično napaden. Dva neznanca sta ga v središču mesta najprej verbalno napadla zaradi kritik savdske kraljeve družine, nato pa ga pretepla. Eden od napadalcev je imel po ugotovitvah sodišča v ušesu slušalko, napad pa je bil vnaprej načrtovan.

Zastraševanje se s tem ni končalo, piše BBC. Leta 2019 je do njega v kavarni v Kensingtonu pristopil otrok in zapel pesem v slavo savdskega kralja. Posnetek se je razširil po družbenih omrežjih, postal viralen in bil celo predvajan na savdski državni televiziji. Istega dne mu je neznanec pred restavracijo v zahodnem Londonu dejal: "Tvoji dnevi so šteti."

Mohamed bin Salman naj bi bil užaljen zaradi posnetkov.
Mohamed bin Salman naj bi bil užaljen zaradi posnetkov.
FOTO: AP

Al-Masarir, rojen v Savdski Arabiji, že več kot 20 let živi v Združenem kraljestvu, kjer je tudi pridobil britansko državljanstvo. Zaslovel je s satiričnimi videi na YouTubu, v katerih je ostro in pogosto osebno kritiziral savdsko oblast, zlasti prestolonaslednika. Njegovi posnetki so skupaj dosegli več kot 345 milijonov ogledov. 

Savdska Arabija se je sprva sklicevala na imuniteto po britanski zakonodaji, a je sodišče leta 2022 odločilo, da v tem primeru ne velja. Od takrat se država ni več udeleževala postopkov, na sodbo pa se uradno še ni odzvala. Prav tako ni jasno, ali bo odškodnino sploh plačala.

Čeprav je pravno zmagal, al-Masarir pravi, da je cena previsoka. Že tri leta ne objavlja več videov, izogiba se središču Londona in priznava, da je postal zaprt vase, prestrašen in depresiven. 

komik savdska arabija

Lens
31. 01. 2026 21.59
"je bil fizično napaden" Ali bi lahko stavke tvorili v slovenskem jeziku in ne z dobesednim prevodom iz angleščine in uporabo trpnika?
