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'Ponorela' Slovenca na hrvaški avtocesti divjala 205 in 230 km/h

Zagreb, 23. 06. 2026 13.08 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.P.
Hrvaška policija

Hrvaški policisti so med poostrenim nadzorom prometa zabeležili kar 270 prometnih kršiteljev, med katerimi sta tudi dva Slovenca. Eden od njiju je s prekoračitvijo hitrosti za kar 105 kilometrov na uro postal celo neslavni rekorder med vsemi prometnimi prekrški. Kakšna kazen ga je doletela?

Neslavni rekorder na območju Primorsko-goranske policije med vsemi prekoračitelji hitrosti je bil po poročanju Net.hr 34-letni Slovenec. Njegovo vožnjo je portal zaradi hitrosti označil za "ponorelo".

V petek je po avtocesti A7 divjal s hitrostjo kar 205 kilometrov na uro. Na odseku, kjer velja omejitev 100 kilometrov na uro je tako omejitev prekoračil za kar 105 kilometrov na uro, poročajo.

Voznika je okoli 18.58 ujel merilnik hitrosti, Slovenec pa je dobil 660 evrov kazni in trimesečno prepoved vožnje na Hrvaškem.

Več "hitrih" voznikov so obravnavali tudi na območju Zadra. V petek zvečer so na avtocesti A1 med Benkovcem in Pirovcem ustavili še enega Slovenca, ki je prav tako znatno presegel dovoljeno hitrost.

38-letnik je na odseku, kjer velja omejitev 130 kilometrov na uro vozil kar 229 kilometrov na uro. S tem je omejitev presegel za skoraj 100 kilometrov na uro.

Tudi drugi voznik je bil v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa kaznovan z globo višini 660 evrov, na Hrvaškem pa motornega vozila ne sme voziti en mesec.

hrvaška slovenec policija prehitra vožnja

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
23. 06. 2026 15.15
Hrvatom priporočam, da za čas dopustov v najem vzamejo našega Jerneja in takih primerov takoj ne bo več. Bomo tudi tam cijazili po polžje.
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0 0
Še89sekund
23. 06. 2026 14.59
Doma stohijo v kolonah ,pa si dajo duška v državah z avtocestami.
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-1
0 1
Uporabnik1921539
23. 06. 2026 14.49
mi se po nasih Ac ne moremo vizit z nobeno hitrostjo,lahko le parkiramo tam.Nic cudnega,da ko prides na nirmalno AC-peljes! ko
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+0
2 2
Mali jejž
23. 06. 2026 14.42
Ne se cuditi ko preberete, slovenec umrl v nesreci na avtocesti .. ali avtocesta zaprta 12 ur .. ipd.
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+0
1 1
Sickomania
23. 06. 2026 14.35
Pri nas takih problemov ni , ker že da pelješ 130 na uro je znanstvena fantastika
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+2
3 1
x2f3y1q0đ5
23. 06. 2026 14.48
S hitrostjo ne, s hudimi nesrečami pa nič ne kaže na bolje...
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-1
0 1
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