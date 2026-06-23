'Ponorela' Slovenca na hrvaški avtocesti divjala 205 in 230 km/h

Neslavni rekorder na območju Primorsko-goranske policije med vsemi prekoračitelji hitrosti je bil po poročanju Net.hr 34-letni Slovenec. Njegovo vožnjo je portal zaradi hitrosti označil za "ponorelo".

V petek je po avtocesti A7 divjal s hitrostjo kar 205 kilometrov na uro. Na odseku, kjer velja omejitev 100 kilometrov na uro je tako omejitev prekoračil za kar 105 kilometrov na uro, poročajo.

Voznika je okoli 18.58 ujel merilnik hitrosti, Slovenec pa je dobil 660 evrov kazni in trimesečno prepoved vožnje na Hrvaškem.

Več "hitrih" voznikov so obravnavali tudi na območju Zadra. V petek zvečer so na avtocesti A1 med Benkovcem in Pirovcem ustavili še enega Slovenca, ki je prav tako znatno presegel dovoljeno hitrost.

38-letnik je na odseku, kjer velja omejitev 130 kilometrov na uro vozil kar 229 kilometrov na uro. S tem je omejitev presegel za skoraj 100 kilometrov na uro.

Tudi drugi voznik je bil v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa kaznovan z globo višini 660 evrov, na Hrvaškem pa motornega vozila ne sme voziti en mesec.