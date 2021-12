Ponošeni škornji, vojaška kapa in orožje: Fidelu Castru so postavili muzej

"Centro Fidel Castro", kot so poimenovali ustanovo, se nahaja v elegantnem dvorcu v prestižnem okrožju Vedado v Havani, odprli pa so ga torej ob peti obletnici smrti kubanskega revolucionarja. Komunistična vlada pravi, da upa, da bo center pomagal širiti Castrovo sporočilo – tako domačim kot tujim obiskovalcem.

Castro, ikona hladne vojne, ki je zgradil komunistično državo na karibskem otoku – na pragu Združenih držav in nato pet desetletij kljuboval prizadevanjem ZDA, da bi ga strmoglavili – je konec novembra 2016 umrl v starosti 90 let.

"Zgodba o življenju Fidela Castra je zgodba kubanske revolucije, saj gre za zgodbi, ki sta nerazdružljivi," pravi sodelavka muzeja Sissi Abay Diaz.

Center prikazuje Castrovo zapuščino in ideje v več razstavnih prostorih, amfiteatru, knjigarni, vrtovih in obsežni knjižnici, vključno s knjigami, ki jih je napisal nekdanji prebivalec otoka in romanopisec Ernest Hemingway, poroča Reuters.

Med eksponati so fotografije kolumbijskega avtorja in njegovega tesnega zaupnika Gabriela Garcíe Márqueza, pa tudi Castrovo orožje, nahrbtnik in vojaška kapa, ki so ga med revolucijo leta 1959 spremljali od gorovja Sierra Maestra na vzhodu Kube do glavnega mesta Havane, kjer je nato padla vladavina Fulgencia Batiste.

Castrova smrt je sklenila dolgo in burno poglavje v zgodovini Latinske Amerike. Bradatega voditelja so ZDA in njihovi zavezniki demonizirali zaradi njegovega zatiranja domačih nasprotnikov in podpiranja upora v tujini, je pa ostal ikona številnih levičarjev po vsem svetu, zlasti v Latinski Ameriki in Afriki.