Ponosni fant priznal krivdo za upor proti vladi ZDA

Bertino je krivdo priznal v zameno za nižjo kazen in sedaj mu grozi do pet let zapora. V primeru obsodbe bi ga lahko zaprli za 20 let. Privolil je v sodelovanje s tožilstvom, kar bo povečalo pritisk na druge člane skupine, ki so se znašli pred sodiščem.

Decembra bodo začeli soditi nekdanjemu vodji skupine Henryju Tarriu in še štirim, ki trdijo, da so nedolžni. Ponosni fantje so ena od dveh desničarskih skupin, ki sta sodelovali v napadu na kongres. Proces proti vodji skupine Varuhi prisege že poteka v Washingtonu.

Člani obeh skupin so bili prepričani, da Trump ni izgubil volitev proti demokratu Josephu Bidnu, zato so šli nad kongres, da preprečijo prenos oblasti. Tarrio napada na kongres ni vodil osebno, ker so ga 4. januarja lani aretirali zaradi napada na protest temnopoltih. Iz zapora so ga izpustili šele 14. januarja, vendar pa tožilci trdijo, da je pred aretacijo sodeloval v načrtovanju napada.