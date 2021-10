Nov izpad družbenega omrežja Instagram

Tiskovni predstavnik Facebooka je potrdil, da se nekateri soočajo s težavami pri dostopanju do nekaterih njihovih aplikacij in produktov. Med njimi je tudi družbeno omrežje Instagram. Za nevšečnosti se je opravičil in zagotovil, da se trudijo, da bi napako čim hitreje odpravili.

Spletna stran Downdetector, ki spremlja delovanje spletnih strani in storitev, je popoldne pokazal velik porast pritožb. Uporabniki imajo največ težav pri dostopanju do aplikacije, 59 odstotkov, 25 odstotkov jih je poročalo o težavah s strežnikom, 16 odstotkov pa o težavah s spletno stranjo.

Tokratnji izpad Instagrama se je zgodil le nekaj dni po enem večjih mrkov nekaterih družbenih omrežij, ki se je zgodil v ponedeljek. Takrat je bil dostop do omrežij Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger onemogočen kar šest ur.

Svoje frustracije nad nedelovanjem družbenega omrežja so številni že izrazili tudi na Twitterju. "Nihče ni vprašal za aplikacijo, ki bo imela tedenske težave pri delovanju," je zapisal eden od uporabnikov.