Poostrena varnost, Trump s čepico 2028 in nove zbadljivke

V več kot uro trajajočem govoru je Donald Trump mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov, ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom in namignil na možnost tretjega predsedniškega mandata, poroča televizija CBS.
Dogodek je potekal tri mesece po aprilskem incidentu, ko je oborožen napadalec skušal vstopiti na prvotno prizorišče v hotelu Washington Hilton. Zaradi napada je bila večerja preložena, petkov ponovljeni dogodek pa je gostil hotel Waldorf Astoria v Washingtonu.
Predsednik ZDA je uvodoma dejal, da je bilo prav, da je bila večerja izpeljana kljub aprilskemu napadu. "Kot sem dejal pred tremi meseci - predstava se mora nadaljevati," je dejal in omenil, da bi se lahko aprila zgodil "poskus množičnega umora", nato pa nadaljeval v bolj sproščenem tonu.
"To ne bo lahek večer," se je pošalil na račun dobitnikov novinarskih nagrad. "Med vami je veliko ljudi, ki so mi všeč, nekaj takih, ki mi sploh niso všeč, večino pa spoštujem," je dejal. Dodal je, da je nameraval aprila "raztrgati nekatere ljudi", vendar se je po napadu odločil omiliti nastop.
Kljub temu ni manjkalo zbadljivk. Med drugim je dejal, da je v dvorani "največja zbrana skupina ljudi s sindromom obsedenosti s Trumpom", ob koncu večera pa si je nadel rdečo kapo z napisom "Trump 2028" in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. "Drugič je vedno bolje. Tretjič bo še boljše," je dejal, nato pa dodal: "Samo šalim se."
V govoru se je obregnil ob številne javne osebnosti, med drugim nekdanjega predsednika Baracka Obamo, kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, kongresnico Ilhan Omar ter televizijska voditelja Jimmyja Fallona in Jimmyja Kimmela.
Čeprav Trump že več let ostro napada številne ameriške medije, in je proti nekaterim sprožil tudi sodne postopke ter uvedel administrativne omejitve za posamezne novinarje, je večer sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu. "Zelo spoštujem vaš poklic," je dejal zbranim novinarjem. Ob tem pa dodal: "Nimate pojma, kako srečni ste. Ko mene ne bo več, boste vsi brez denarja. Vaš poslovni model bo končan."
Združenje dopisnikov Bele hiše je na dogodku podelilo posebno priznanje agentu tajne službe Victorju Gonzalesu, ki je bil med posredovanjem aprila zadet v zaščitni jopič, ter zaposlenim v hotelu Washington Hilton.
Predsednica združenja dopisnikov Weijia Jiang je ob začetku večera poudarila pomen svobodnega novinarstva in dejala, da obstaja bistvena razlika med kritiziranjem medijev in njihovim spodkopavanjem. "Prvo je zdravo in nas dela boljše. Drugo pa je natanko tisto, kar so ustanovni očetje ZDA želeli preprečiti," je dejala.
Letošnja večerja je potekala pod bistveno strožjimi varnostnimi ukrepi kot običajno, dogodek pa je spremljalo okrepljeno varovanje tajne službe. Organizatorji so število udeležencev zmanjšali na približno 700. Med njimi ni bilo slovenskega veleposlanika Iztoka Mirošiča, ki je bil povabljen na aprilski dogodek, sedaj pa je na dopustu.
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