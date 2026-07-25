Poostrena varnost, Trump s čepico 2028 in nove zbadljivke

V več kot uro trajajočem govoru je Donald Trump mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov, ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom in namignil na možnost tretjega predsedniškega mandata, poroča televizija CBS.

Dogodek je potekal tri mesece po aprilskem incidentu, ko je oborožen napadalec skušal vstopiti na prvotno prizorišče v hotelu Washington Hilton. Zaradi napada je bila večerja preložena, petkov ponovljeni dogodek pa je gostil hotel Waldorf Astoria v Washingtonu.

Predsednik ZDA je uvodoma dejal, da je bilo prav, da je bila večerja izpeljana kljub aprilskemu napadu. "Kot sem dejal pred tremi meseci - predstava se mora nadaljevati," je dejal in omenil, da bi se lahko aprila zgodil "poskus množičnega umora", nato pa nadaljeval v bolj sproščenem tonu.

"To ne bo lahek večer," se je pošalil na račun dobitnikov novinarskih nagrad. "Med vami je veliko ljudi, ki so mi všeč, nekaj takih, ki mi sploh niso všeč, večino pa spoštujem," je dejal. Dodal je, da je nameraval aprila "raztrgati nekatere ljudi", vendar se je po napadu odločil omiliti nastop.

Kljub temu ni manjkalo zbadljivk. Med drugim je dejal, da je v dvorani "največja zbrana skupina ljudi s sindromom obsedenosti s Trumpom", ob koncu večera pa si je nadel rdečo kapo z napisom "Trump 2028" in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. "Drugič je vedno bolje. Tretjič bo še boljše," je dejal, nato pa dodal: "Samo šalim se."

V govoru se je obregnil ob številne javne osebnosti, med drugim nekdanjega predsednika Baracka Obamo, kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, kongresnico Ilhan Omar ter televizijska voditelja Jimmyja Fallona in Jimmyja Kimmela.