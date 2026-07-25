Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poostrena varnost, Trump s čepico 2028 in nove zbadljivke

ZDA, 25. 07. 2026 08.16 pred 20 minutami 3 min branja 6

Avtor:
STA U.Z.
Trump s čepico 2028

Ameriški predsednik Donald Trump se je udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je prepletal šale z zbadljivimi pripombami na račun medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom "Trump 2028" in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika.

V več kot uro trajajočem govoru je Donald Trump mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov, ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom in namignil na možnost tretjega predsedniškega mandata, poroča televizija CBS.

Dogodek je potekal tri mesece po aprilskem incidentu, ko je oborožen napadalec skušal vstopiti na prvotno prizorišče v hotelu Washington Hilton. Zaradi napada je bila večerja preložena, petkov ponovljeni dogodek pa je gostil hotel Waldorf Astoria v Washingtonu.

Preberi še Kdo je moški, ki je streljal v avli hotela Hilton?

Predsednik ZDA je uvodoma dejal, da je bilo prav, da je bila večerja izpeljana kljub aprilskemu napadu. "Kot sem dejal pred tremi meseci - predstava se mora nadaljevati," je dejal in omenil, da bi se lahko aprila zgodil "poskus množičnega umora", nato pa nadaljeval v bolj sproščenem tonu.

"To ne bo lahek večer," se je pošalil na račun dobitnikov novinarskih nagrad. "Med vami je veliko ljudi, ki so mi všeč, nekaj takih, ki mi sploh niso všeč, večino pa spoštujem," je dejal. Dodal je, da je nameraval aprila "raztrgati nekatere ljudi", vendar se je po napadu odločil omiliti nastop.

Kljub temu ni manjkalo zbadljivk. Med drugim je dejal, da je v dvorani "največja zbrana skupina ljudi s sindromom obsedenosti s Trumpom", ob koncu večera pa si je nadel rdečo kapo z napisom "Trump 2028" in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. "Drugič je vedno bolje. Tretjič bo še boljše," je dejal, nato pa dodal: "Samo šalim se."

V govoru se je obregnil ob številne javne osebnosti, med drugim nekdanjega predsednika Baracka Obamo, kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, kongresnico Ilhan Omar ter televizijska voditelja Jimmyja Fallona in Jimmyja Kimmela.

Trump tudi tokrat ni mogel mimo zbadanja medijev in političnih nasprotnikov.
Trump tudi tokrat ni mogel mimo zbadanja medijev in političnih nasprotnikov.
FOTO: AP

Čeprav Trump že več let ostro napada številne ameriške medije, in je proti nekaterim sprožil tudi sodne postopke ter uvedel administrativne omejitve za posamezne novinarje, je večer sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu. "Zelo spoštujem vaš poklic," je dejal zbranim novinarjem. Ob tem pa dodal: "Nimate pojma, kako srečni ste. Ko mene ne bo več, boste vsi brez denarja. Vaš poslovni model bo končan."

Združenje dopisnikov Bele hiše je na dogodku podelilo posebno priznanje agentu tajne službe Victorju Gonzalesu, ki je bil med posredovanjem aprila zadet v zaščitni jopič, ter zaposlenim v hotelu Washington Hilton.

Predsednica združenja dopisnikov Weijia Jiang je ob začetku večera poudarila pomen svobodnega novinarstva in dejala, da obstaja bistvena razlika med kritiziranjem medijev in njihovim spodkopavanjem. "Prvo je zdravo in nas dela boljše. Drugo pa je natanko tisto, kar so ustanovni očetje ZDA želeli preprečiti," je dejala.

Letošnja večerja je potekala pod bistveno strožjimi varnostnimi ukrepi kot običajno, dogodek pa je spremljalo okrepljeno varovanje tajne službe. Organizatorji so število udeležencev zmanjšali na približno 700. Med njimi ni bilo slovenskega veleposlanika Iztoka Mirošiča, ki je bil povabljen na aprilski dogodek, sedaj pa je na dopustu.

Preberi še Na večerji je bil tudi slovenski veleposlanik: Šli smo pod mize
trump večerja z dopisniki novinarji

Družinski obisk plaže se je končal s pretepom

24ur.com Trump izgubil živce: nad zaposlenega s kletvicami in sredincem
24ur.com Trump znova zadremal, Bela hiša ostro: Le mežikal je
24ur.com Zaradi Trumpovega televizijskega nastopa pozivi k bojkotu CNN
24ur.com Trump znova razburja. Tokrat s fotografijo z mafijcem
24ur.com Trump o tiskovni predstavnici: 'Ta obraz ... in te ustnice'
24ur.com Neprijeten trenutek: Trump zavrnil rokovanje s soprogo Kennedyja ml.
24ur.com Bidna redno obveščajo o preiskavi poskusa atentata na Trumpa
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
25. 07. 2026 08.41
skratka, spet je govoril bedarije. ze videno, dolgocasno in pateticno.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.41
Samo veren predsednik je dober predsednik!
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.40
Nekaj dobrega veliko pa slabega. Si pozabil na vero in Jezusa !
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.38
Kekec končaj že enkrat vojno v Iranu !
Odgovori
0 0
simc167
25. 07. 2026 08.37
BOLANO DO AMENA. IN TA TRUMPOJANSIZEM IMAMO SEDAJ TUDI MI. GABNO!
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.39
Kaj te muči? Šaman Golob je zgodovina !
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali otrok res potrebuje hišnega ljubljenčka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Hrana za plodnost: kaj res pomaga in kateri miti ne držijo?
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju
zadovoljna
Portal
Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Znamenja, ki so najbolj kompatibilna – astrologija razkriva presenetljive pare
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Poljubi lahko razkrijejo več, kot si mislite
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?
vizita
Portal
Naravna pot do zdravih žil: hrana, ki resnično pomaga
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
Sonce lahko pomaga ali škodi: kako UV-žarki vplivajo na luskavico, vitiligo in druge kožne bolezni
cekin
Portal
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Nokia se vrača: nekoč kraljica telefonov, zdaj stavi na umetno inteligenco
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Od supermodela do milijonarke: kako je Gisele Bundchen zgradila poslovni imperij?
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
moskisvet
Portal
Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Hladno varjenje: Nevidna nevarnost, ki ogroža vesoljske misije
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Kdo je moški, ki je osvojil srce Katie Holmes?
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
Tri lastnosti, ki ženske pri moških opazijo prej, kot si mislite
dominvrt
Portal
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Lastniki psov ogorčeni: morali bodo čistiti tudi pasji urin
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Pamela Anderson razkriva, kako kopalnico spremeniti v najudobnejši prostor doma
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
Teh stvari po 70. letu ne bi smeli več imeti v svojem domu
okusno
Portal
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
voyo
Portal
Shrek 2
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820