Ponovna pomoč v Petrinjo: 'Fantje so bili zadovoljni, presrečni, tudi do joka je prišlo'

Kdor je enkrat doživel hud potres, nikoli ne pozabi strahu in stisk, ki jih nekaj sekund tresenja pustijo globoko v srcu. Prebivalce Posočja se je zato še posebej dotaknil hud potres v hrvaški Petrinji konec decembra lani. Že januarja so kobariški prostovoljni gasilci v Petrinjo odpeljali tri kamp prikolice, grelne peči in drugo pomoč, pred nedavnim pa so se na Hrvaško odpravili še enkrat, tokrat s pomočjo za tamkajšnje gasilce. Kaj so jim odpeljali in kakšen je bil odziv njihovih hrvaških kolegov?

icon-expand