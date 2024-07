Ponovni napadi v Gazi, ubitih ali ranjenih več deset ljudi

Med drugim so napadli taborišče Džabalija na severu Gaze, pa tudi Han Junis in Rafo na jugu. V napadih je bilo skupno ubitih ali ranjenih več deset ljudi, več jih ostaja ujetih pod ruševinami. Iz mesta Rafa poročajo o sistematičnem uničevanju stanovanjskih stavb.

Medtem ko svet strmi v nogometne boje v Nemčiji, se Palestinci v Gazi soočajo s povsem drugačnim bojem, krvavim in smrtonosnim. Izraelska vojska je ponoči in zgodaj davi napadala mesto Gaza in begunsko taborišče Bureidž v osrednjem delu Gaze, pri čemer je bilo ubitih najmanj osem ljudi, več jih še pogrešajo, poroča spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

Nasilje se nadaljuje tudi na zasedenem Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je ponoči izvedla racijo v Dženinu, pri čemer je bil ubit izraelski vojak, še en pa je bil huje ranjen. Po navedbah prič je temu botrovala improvizirana eksplozivna naprava.

Izraelska vojska je za AFP potrdila, da je ponoči izvedla racijo in se nato umaknila iz Dženina, več podrobnosti pa ni izdala. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa je v raciji med drugim sodelovalo več deset izraelskih ostrostrelcev, po navedbah prič je bilo vso noč slišati streljanje in spopade.

Po celotnem območju Zahodnega brega so izraelske sile po navedbah palestinskih organizacij skupno aretirale 28 ljudi – večino v Dženinu, nekaj pa tudi v Hebronu, Betlehemu, Ramali, Nablusu in Jeruzalemu. Ob tem naj bi grozili tudi njihovim družinskim članom in jih pretepali.

Nasilje na Zahodnem bregu, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo, je naraščalo že pred začetkom vojne v Gazi 7. oktobra lani. Od takrat pa je doseglo najvišjo raven v približno dveh desetletjih, navaja AFP.

Izraelske sile so od 7. oktobra v skoraj vsakodnevnih racijah na Zahodnem bregu aretirale okrog 9400 Palestincev, izraelski vojaki ali naseljenci so ob tem ubili nekaj več kot 500 ljudi. Na drugi strani so napadi palestinskih borcev na Zahodnem bregu terjali 15 življenj, večinoma je šlo za izraelske vojake.