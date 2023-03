Ponovni protesti v Grčiji: 'Ne bomo pozabili niti odpustili'

"Sem sta me pripeljala jeza in bes," je za AFP povedala 65-letna protestnica v Atenah, 26-letni udeleženec pa je dodal, da so ljudje obupani in lahko le še protestirajo. Nekaj ljudi je v policiste metalo kamenje in druge predmete. Prijeli so deset ljudi in dva pridržali, ranjenih ni bilo. Novi protesti so napovedani za četrtek.

Nesreča je sprožila vsesplošno ogorčenje javnosti zaradi slabega stanja grškega železniškega omrežja, protestniki in železniški delavci pa pravijo, da so za to kriva leta zanemarjanja, nezadostne investicije in števila zaposlenih, vse skupaj pa je posledica gospodarske krize, s katero se je več let spopadala Grčija.