Ponovno odprtje živalskega vrta privabilo številne obiskovalce

V živalskem vrtu v Frankfurtu so z veseljem sprejeli številne obiskovalce, ki so lahko po večmesečnem zaprtju ponovno obiskali živali. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa je bil ta namreč zaprt več mesecev. Upravitelji živalskega vrta menijo, da je to poseben dan, hkrati pa so zelo veseli, da lahko ponovno pozdravijo obiskovalce. Prav zaradi večmesečnega zaprtja in pričakovane gneče so obiskovalci morali svoj termin rezervirati. V živalskem vrtu seveda veljajo strogi higienski ukrepi, obiskovalci pa morajo nositi maske.