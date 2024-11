Ponovno rojstvo Notre-Dame: katedrala pokazala svojo novo podobo

Po več kot petih letih obnovitvenih del je znamenita katedrala Notre-Dame znova odprla svoja vrata in svetu pokazala svojo novo podobo. Ko so spomladi leta 2019 svet preplavile žalostne podobe pogorišča, je francoski predsednik Emmanuel Macron obljubil, da bodo cerkev hitro obnovili. Njegova napoved se je uresničila, k temu pa so pripomogle tudi številne finančne donacije. Najpremožnejši Francozi so namreč kar tekmovali, kdo bo ponudil več. Skupno so tako zbrali več kot 840 milijonov, denarja pa je bilo na koncu še celo preveč.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v družbi soproge Brigitte danes obiskal katedralo, Obnovo znamenite katedrale iz 12. stoletja je označil za "projekt stoletja". "Še nikoli nismo videli takšnega gradbišča. Vsi ste prispevali svoj delež pri projektu stoletja," je Macron dejal zbrani množici tesarjev, kamnosekov, restavratorjev, gasilcev, donatorjev in vseh drugih, ki so sodelovali pri obnovi. "Požar je bil nacionalna rana in vi ste bili zdravilo, obnovili ste jo (cerkev op. a.) z odločnostjo, trdim delom in predanostjo," je nadaljeval Macron.

Emmanuel Macron in Brigitte Macron. FOTO: AP icon-expand

Delavci, med katerimi so bili tudi člani elitnega "Compagnons du Devoir", stoletja starega ceha obrtnikov, ki velja za najboljšega v Franciji, so po Macronovem govoru glasno zaploskali. Obnovitvena dela so katedrali povrnila nekdanji sijaj, današnja podoba pa je daleč od tiste usodnega 15. aprila 2019, ko so cerkev zajeli plameni. Otvoritvena slovesnost, na katero so francoske oblasti povabile številne znane osebnosti in politike, je načrtovana za 7. december, ko se bo cerkev znova odprla tudi za turiste. V blagajno za obnovo katedrale se je zlilo več kot 840 milijonov evrov, kar presega strošek obnovitvenih del. Nekaj denarja je tako ostalo še za nadaljnja restavratorska dela. Cerkev pričakuje, da bo odslej letno sprejela okoli 15 milijonov turistov. Parižani so ob koncu obnove izrazili navdušenje in olajšanje. "Tako sem srečen. Ne glede na to, ali verjamete v Boga ali ne, je Notre-Dame univerzalni simbol in čudovito je, da imamo nazaj," je za Reuters dejal 50-letni arhitekt Sebastien Truchot, ki živi v bližini.

