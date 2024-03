Ponovno rojstvo Notre-Dame: prva maša v katedrali že letos

Aprila bo minilo že pet let od požara, ki je zajel in uničil eno najbolj znamenitih katedral na svetu, pariški Notre-Dame. Požar je izbruhnil med obnovitvenimi deli na strehi in se nato razširil na večji del katedrale, posnetki uničenja pa so se hitro razširili po vseh svetovnih medijih, kar je sprožilo obsežno solidarnostno akcijo.

Prva dela na močno uničeni katedrali so stekla v letu 2020, ko so uspeli odstraniti vse ožgane dele strehe, avgusta 2020 so začeli z restavriranjem mogočnih orgel, ki so največji inštrument v Franciji. Ogenj je sicer prizanesel orglam, jih je pa močno poškodoval toksičen dim, ki je nastal med požarom. Namreč streha, ki jo je zajel ogenj, je bila svinčena, ostanki svinca pa so močno kontaminirali notranjost katedrale. Restavracija inštrumenta naj bi se končala konec letošnjega leta, v zaključni fazi pa je tudi dekontaminacija notranjih prostorov.

Marca 2021 so izbrali tisoč mogočnih hrastov za obnovo znamenitega notredamskega zvonika. Gre za posebna drevesa, ki prihajajo iz francoske regije Loara. Mogočen, 69 metrov visoki zvonik so povsem uničili plameni, zato so morali zgraditi novi, nadomestni stolp, ki so ga nato prepeljali v Pariz in ga dvignili na streho katedrale. To je bil zelo zahteven podvig in hkrati znamenje, da se obnova bliža sklepni fazi. Da bo zvonik v celoti restavriran še pred začetkom olimpijskih iger, ki jih letos poleti gosti Pariz, je bila še ena od obljub predsednika Macrona. Kot kaže, mu bo uspelo, saj so decembra lani na vrh zvonika namestili zlatega petelina, ki simbolizira feniksa, ki je vstal iz pepela, oziroma ponovno rojstvo katedrale. V notranjosti zlatega petelina je posebna kapsula, v kateri naj bi bila shranjena relikvija Jezusove trnove krone.

Ker požar k sreči ni poškodoval nobenega znamenitega vitražnega stekla, jih je bilo treba 'zgolj' očistiti, pri čemer so na pomoč restavratorjem prišli tudi tuji strokovnjaki. Ostale poškodovane kipe in druge objekte pa so odstranili in odpeljali v različne restavratorske delavnice, kjer so jih pripravili na vrnitev. Uničene stole in drugo leseno pohištvo izdelujejo v posebni mizarski delavnici Hagetmau na jugozahodu Francije. Gre za družinsko podjetje, ki si je zadalo res velik zalogaj, saj bodo izdelali kar 1500 stolov.