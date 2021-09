V Arizoni Biden po ponovnem štetju dobil celo 99 glasov več

"Vsakič, ko Trump in podporniki dobijo nek forum, da dokažejo trditve o ukradenih volitvah, opletajo in jim ne uspe," je povedal republikanski pravnik Ben Ginsberg , ki je kritičen do laži o ukradenih volitvah.

Republikanski senat države Arizona je sprejel Trumpove pritožbe o volilnih prevarah, čeprav za to ni bilo nobenih dokazov in je določil ponovno štetje glasovnic v okrožju Maricopa, ki ga je izvajalo zasebno podjetje v lasti Trumpovih podpornikov. Pri tem so jih sicer nadzirali inšpektorji obeh strank. Skoraj leto dni po volitvah so sedaj spet potrdili Bidnovo zmago.

Tudi če bi bil izid ponovnega ponovnega štetja glasovnic v Arizoni kaj drugačen, to ne bi spremenilo dejstva, da je predsednik ZDA Biden, Trump pa je izgubil. Glasovnice so zaradi tesnega izida znova šteli že takoj po volitvah in to v državi, kjer so skoraj vsi vodilni uradniki republikanci.

Ne glede na to podobno poskušajo republikanci tudi v drugih državah s podobnimi manevri, ker je to postal dokaz zvestobe Trumpu, ki ostaja vodja stranke. Med drugim poskušajo to v Pensilvaniji in Wisconsinu, čeprav so rezultati že zdavnaj potrjeni na vseh ravneh in ne bi dosegli nič.