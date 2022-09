Ponujajo 30.000 evrov: šestletni Leon utonil, potem ko so pretepli očeta

Primer se zdi še daleč od rešitve, poroča krone.at. Florian Apler (37) se je v nedeljo, 28. avgusta, okoli 4. ure zjutraj s šestletnim sinom Leonom, ki ga je mučila huda nespečnost, sprehajal na območju, imenovanem Redford Promenade.

Nenadoma naj bi ga zdaj še neznani storilec po glavi udaril s steklenico. "Nezavesten je padel na tla in obležal. Storilec mu je najverjetneje ukradel denarnico in mobilni telefon ter nato pobegnil," je povedala Katja Tersch, vodja LKA Tirol. "Okoli 5.20 zjutraj je 37-letnika našel mimoidoči in poklical reševalno službo," je še povedala.

Kot so sporočili s policije, je oče takoj začel spraševati po sinu, ki je že od rojstva trpel zaradi redke genetske bolezni. Toda uro kasneje so reševalne službe dečka našle mrtvega. "Otrok je verjetno sam stopil iz vozička in padel v reko," je dejala Terscheva. Obdukcija je pokazala, da se je Leon utopil, dokazov o drugem nasilju pa ni.

Preiskava tirolske kriminalistične policije je že od začetka intenzivna, a ni prinesla rezultatov. Starši so se zato odločili, da pomagajo z obljubo denarne nagrade za tistega, ki bi pomagal najti storilca: "Storilec mora biti končno ujet. V podporo policiji pri razrešitvi tega zločina vas prosiva za pomoč pri razrešitvi tega zločina," sta poudarila.

Pravita sicer, da to ni njuna ideja. Da ponudita nagrado, jima je svetoval policist, ki dela v tujini. "Stopil je v stik z nama in poudaril, da je ta pot že vodila do uspeha v drugih državah. Zato sva se odločila za to," sta Sandra in Florian povedala za avstrijske medije. Poudarila sta, da gre za izjemno težko situacijo: "Ko je bil Leon živ, smo skušali iz vsake težke situacije potegniti največ. Vedeti, da je storilec še vedno na prostosti, pa je za nas veliko breme."