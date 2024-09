'Ponujam ledvico. Moja krvna skupina je O. Stara sem 26 let in ne pijem'

Za to potezo se je odločil konec leta 2022, poroča CNN. Pred tem ga je državna vojaška hunta pridržala in več tednov mučila. Po poklicu je taksist in sumili so, da je prevažal blago za opozicijske sile. V tem času je bila njegova žena prisiljena vzeti posojila, da je preživljala družino.

Ko so ga končno izpustili, je izgubil službo in družina se je znašla brez denarja in v velikih dolgovih. Obupani Maung Maung je šel na Facebook in ponudil prodajo svoje ledvice.

Bil je na točki, ko ni mogel dojeti, kako kruto je življenje. Skorajda mu ni preostalo drugega kot ropati ali ubijati ljudi za denar. Na koncu se je odločil za prodajo ledvice.

Julija 2023 je odpotoval v Indijo na operacijo presaditve. Premožni poslovnež je kupil ledvico za 10 milijonov burmanskih kjatov, okoli 3000 evrov - ali za skoraj dvakrat več od letnega povprečnega prihodka mestnega gospodinjstva v Mjanmaru.

Seveda pa ni edini. Enoletna preiskava CNN je razkrila, da obupani ljudje v Mjanmaru prodajajo svoje organe premožnim ljudem na Facebooku. S pomočjo agentov potujejo na primer v Indijo na presaditve – v nasprotju z zakoni obeh držav, kjer je prodaja organov nezakonita.

CNN je našel objave o prodaji organov v najmanj treh skupinah na Facebooku in se pogovarjal z dvema ducatoma ljudi, vpletenih v trgovino z organi – vključno s prodajalci, kupci in zastopniki –, da bi sestavili notranje delovanje nezakonite industrije, ki jo spodbuja obup ljudi v državi, ki jo je razdejala državljanska vojna.

Tri leta, odkar je mjanmarska vojska z državnim udarom prevzela oblast, skoraj polovica od 54 milijonov ljudi v državi živi pod pragom revščine. Ta številka se je od leta 2017 podvojila. Tuje naložbe so se zmanjšale, brezposelnost je skokovito narasla in stroški osnovnih dobrin so se povečali s stopnjo, ki je večina ljudi ni mogla dohajati.

Medtem ko so prodajalci revni in kupci razmeroma bogati, sta obe strani na nezakonitem trgu z organi, ker se znajdeta v hudi stiski.

"Prodati del svojega telesa je težka odločitev za vsakogar. Nihče tega noče storiti," novinarjem povedala 26-letnica, ki je februarja objavila oglas. "Edini razlog, zakaj to počnem, je, ker nimam izbire."

Ko se je, stara 18 let, preselila v mesto, je želela postati medicinska sestra in delati, da bi pomagala preživljati družino. Toda njena mesečna plača v višini okoli 100 evrov ni zadoščala za stroške, potem pa je še teta zbolela za rakom.

Neke noči, ko ni mogla spati, je na Facebooku naletela na skupino, kjer so ljudje ponujali prodajo svojih ledvic. "Ponujam ledvico. Moja krvna skupina je O. Stara sem 26 let in ne pijem. Potrebujem denar za teto, ki ima raka in potrebuje operacijo. Pišite mi." Kupec je bil 49-letni moški. Cena – približno 3.500 evrov.

Pri spletni trgovini z organi kupci in prodajalci pogosto sodelujejo z agenti, posredniki, ki povezujejo darovalce s prejemniki, da ponaredijo potrebne dokumente in uredijo operacijo.

V Indiji je namreč darovanje dovoljeno le med sorodniki, zato ponarejajo gospodinjske evidence, družinska drevesa in druge dokumente.

Ženska, ki se je odločila za nakup, je dejala, da je pred osmimi leti postala vdova. Šest let kasneje, ki jo je prizadela bolezen ledvic, je pozirala za nove poročne fotografije. Tokrat je bil ob njej nasmejan ženin moški, čigar ledvico je kupila za okoli 3500 evrov. Za nakup se je odločila, ker je čakalna lista dolga in bi med čakanjem najbrž umrla.

Po podatkih urada vodje vladajoče hunte je bilo med letoma 1995 in 2022 v Mjanmaru le 308 uspešnih presaditev ledvic. Od pandemije koronavirusa in državnega udara lahko presaditve izvajajo samo v vojaških bolnišnicah. Poleg tega je zdravstveni sistem v razsulu. Zdravstveni delavci so bili v ospredju odporniškega gibanja, zdravili so poškodovane protestnike in organizirali stavke. Za to so plačali visoko ceno, številni so bili aretirani ali prisiljeni pobegniti iz države.

Ljudje, ki si to lahko privoščijo, tako zdravstveno oskrbo večinoma iščejo v Indiji. Leta 2022 je bilo po vsej Indiji opravljenih nekaj manj kot 10.000 presaditev ledvic z živimi darovalci. CNN pa ni mogel potrditi števila operacij presaditev, ki vključujejo bolnike iz Mjanmara ali števila operacij, pri katerih je bil organ morda prodan.

A eden od agentov jim je povedal, da pristojni še kako dobro vedo, da so dokumenti pogosto ponarejeni. Številni sicer molčijo, ker menijo, da se ne dogaja nič slabega - rešeno je eno življenje, druga stran pa dobi denar in lahko z eno ledvico živi precej normalno življenje.

A pogosto ni tako. Pojavijo se zdravstvene težave, kvaliteta življenja je slabša. Maung Maung pričakuje, da bo z eno ledvico živel 15 do 20 let. Kljub temu svoje odločitve ne obžaluje. Ocenjuje, da bo s tem podaril boljše življenje ženi in predvsem hčerki.

Pa Facebook? Ko so jih vprašali o tej tematiki, so le dejali, da so eno skupino odstranili in da pravila ne dovoljujejo vsebine, ki uporabnikom omogoča nakup, prodajo ali trgovanje z deli človeškega telesa, kršitve pa je mogoče prijaviti.