Po napadu na lastnico 'zaradi ran in šoka' poginil maček Ponzu

Slavni maček Ponzu, ki je imel na družbenem omrežju več kot 30.000 sledilcev, je po napadu na njegovo lastnico in spletno tajsko kuharico Suchanan Aksornnan poginil. Policijska preiskava že poteka, številni pa so na družbenih omrežjih že pozvali k aretaciji napadalcev, saj naj bi šlo za napad iz sovraštva, ki je v ZDA vse pogosteje uperjeno proti Azijcem.

Tajska spletna kuharica Suchanan Aksornnan, ki je znana tudi pod imenom kuharska mojstrica Bao Bao, se je 4. aprila v parku McCarren v Brooklynu sprehajala s fantom in petimi hišnimi ljubljenčki, med katerimi je bil tudi slavni maček Ponzu. Po zapisu na družbenem omrežju naj bi se deček spotaknil ob Ponzujev povodec in ob tem poškodoval triletnega mačka, poročajo tuji mediji.

Po besedah lastnice se družina dečka za to ni niti opravičila niti ni dejanja obžalovala. "Takoj so začeli z besednim napadom, ki se je nato spremenil tudi v fizični napad," je dejala lastnica. "Tri ženske so me obkolile in napadle," je povedala. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil ob napadu poškodovan tudi partner Aksornnanove, ki je moral biti dan kasneje tudi operiran zaradi zlomljenega nosu.

Maček Ponzu pa je zaradi poškodb, ki jih je utrpel med napadom v parku, poginil. "Dragi prijatelji–z neizmerno žalostjo in tesnobo vam prinašamo to tragično novico: naš ljubljeni Ponzu je potem, ko je zaradi napada v parku utrpel šok in poškodbe, poginil na velikonočno nedeljo," so 7. aprila zapisali ob sliki kosmatinca na njegovem družbenem omrežju. "Smo travmatizirani, brez besed in strtega srca. Ta dan je bila naša družina fizično napadena, poteka pa tudi že policijska preiskava, da bi našli in obtožili storilce, ki niso pokazali empatije do živali in ljudi," še piše v objavi. Maček naj bi sicer imel tudi srčno obolenje.

Videoposnetek navzočih ob napadu, ki se je kasneje pojavil na spletu, je bil po poročanju lokalnih medijev že predan policiji. V njem osebo, za katero se zdi, da je Aksornnanova, obkoli skupina žensk, ki ji pravijo: "Zato nimaš otrok."Ženska, za katero domnevajo, da je dečkova mati, pa z vulgarnimi besedami obklada tudi Ponzuja.

Številni oboževalci sivega kosmatinca in tajske kuharice so na družbenem omrežju že pozvali k aretacijam oseb, ki so vpletene v incident, saj naj bi šlo za napad iz sovraštva, ki je v ZDA vse pogosteje uperjeno proti Azijcem. Triletni maček je imel na družbenem omrežju več kot 30.000 sledilcev. Prijateljeval je s papagajem Mangom, psom Tofujemin mačko Kimchi. Edinstvena vez skupine je bila stalnica na Ponzujevem profilu.