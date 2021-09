Po opustošenju Ide: 'Doživeli smo najhujši orkan. Ne bom lagal, jokal sem'

Nekaj ​​dni po tem, ko je orkan Ida udaril ob obalo Louisiane in povzročil opustošenje ob vzhodni obali ZDA, se razsežnosti katastrofe šele začenjajo razkrivati. Brez oskrbe z električno energijo je ostalo skoraj milijon oseb. Prebivalci so obupani, s solzami v očeh se ozirajo na porušene domove.

Popolna obnova električnega omrežja na nekaterih najbolj prizadetih območjih Louisiane, ki jo je orkan Ida močno prizadel, bi lahko trajala do konca meseca, je v soboto opozoril vodja podjetja Entergy Louisiana. V nevihtni ujmi, ki je prizadela Louisiano, Mississippi in Alabamo, je umrlo 16 ljudi. Ida je poškodovala ali uničila več kot 22.000 električnih drogov, več kot orkani Katrina, Zeta in Delta skupaj. Odpovedalo je več kot 5200 transformatorjev.

"Zaradi visoke stopnje opustošenja je težko ali skoraj nemogoče vstopiti in v celoti oceniti škodo na nekaterih območjih," so še dodali. Družba ocenjuje popolno obnovo infrastrukture za dotok električne energije do 29. septembra ali celo dlje. Ljudje so obupani. Jay Breaux si bo po opustošenju orkana Ida težko opomogel.

icon-expand Posledice orkana Ida FOTO: AP

Randy Manuel v mestu Dulac nemočno opazuje svoj dom, kjer je še do pred kratkim varno bival s svojo mamo.

icon-expand Opustošenje po orkanu FOTO: AP

Prostovoljci so v mestu Terrebonne delili vodo in tople obroke. Med tistimi, ki so potrebovali pomoč, je bil tudi 26-letni Kendall Duthu. Odkar je neurje prizadelo njihovo območje, s punco živita v avtu. Najprej je kot kuhar delal v eni od lokalnih restavracij, zaradi pandemije je izgubil službo, kasneje se je zaposlil v avtopralnici. Iz dneva v dan živi v negotovosti, saj ne ve, kaj sledi. Billiot Starlin se je primoran umivati pred svojim domom, saj v hiši nima ne elektrike ne tekoče vode."Preživel sem štiri ali pet orkanov, toda ta je bil najhujši," je dejal Billiot. "Ne bom lagal, jokal sem."

icon-expand Po orkanu Ida FOTO: AP

Podrta drevesa, razmočene ceste, uničeni domovi. Več kot 718.500 odjemalcev je v Louisiani še vedno brez elektrike. Nekatere so že oskrbeli, toda sedaj je od 1,1 milijona ljudi v Louisiani še vedno več kot 718.500 odjemalcev brez elektrike. Ameriški predsednik Joe Biden si je že ogledal opustošenje na tem območju. Predsednik je lokalnim vladnim uradnikom obljubil vso pomoč zvezne vlade ter obenem potrdil svojo zavezo v boju proti podnebnim spremembam, ki so krive za ekstremne vremenske pojave v zadnjih letih. Julij je bil najtoplejši mesec v zgodovini merjenja temperatur v ZDA.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Napovedal je, da bo v naslednjem tednu obiskal tudi uničena New Jersey in New York, kjer so morali celo zaustaviti javni prevoz. Oblasti so obljubile, da bodo glavne povezave poskusile vzpostaviti v začetku novega delovnega tedna.