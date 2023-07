Poostren nadzor na Pagu: umazanija in neznosen smrad

Hrvaški inšpektorji so izvedli pravo invazijo na Pag, enega od najbolj turistično priljubljenih in obleganih otokov. Preverjali so delo na črno, nelegalno oddajanje turističnih nastanitev, še posebej pa so se osredotočili na varnost hrane. In prav v kuhinjah lokalov in restavracij so naleteli na odvratne razmere. Umazanijo, natrpane hladilnike, iz katerih se je širil neznosen smrad. Hrano, ki ji je že zdavnaj potekel rok trajanja. Nič kaj laskavi izkupiček nadzora pa: zaprtje kuhinj šestih restavracij, zaprtje ilegalnih lokalov, vrtov in teras ter kup spisanih kazni.

Velika akcija hrvaških tržnih, delovnih in sanitarnih inšpektorjev se je na Pagu začela popoldne. Osredotočili so se predvsem na hrano, njeno varnost. Na odvratne razmere so inšpektorji naleteli v kuhinjah šestih restavracij in jih seveda vse zaprli. Še veliko več nepravilnosti so odkrili pri oddajanju zasebnih turističnih nastanitev. Da na hrvaški obali vedno najdejo kakšna nepravilnost, kaže tudi prijava sumljivega bara na plaži. "Prijava navaja, da gre za neregistriran objekt, kar trenutno ugotavljamo. Naleteli smo tudi na neprijavljenega delavca," razlaga Robert Kober iz hrvaškega državnega inšpektorata. Od 1. julija so hrvaški inšpektorji na obali opravili že več kot 1300 nadzorov. Akcija v Novalji ni bila zadnja. Vse poletje bodo prečesavali turistična središča od Umaga do Dubrovnika.