V bavarsko prestolnico se spet zgrinja na milijone ljudi, na največji festival piva na svetu, znameniti Oktoberfest. Seveda morajo hektolitri popitega piva iz telesa tudi nekam odteči. Običajno in na žalost ga obiskovalci odtočijo in svoje neprijetne sledi puščajo posod, ob ograji sejmišča, za šotori in celo na ograjah in vrtovih bližnjih stanovanjskih hiš.