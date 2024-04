Poplave in kaos v puščavskem Dubaju: je krivo sejanje oblakov?

Dodala sta še, da na letališču vlada popoln kaos in da ljudje spijo na tleh. Britanka Anne Wing je s svojim možem in tremi otroki zaman čakala na let v London. "Od 8. ure zjutraj nismo govorili z nikomer iz družbe Emirates. Potniki so kričali, osebja ni bilo videti. To je grozljivo, stlačeni smo kot živali – to je nevarno in nehumano," je dejala.

Letalska družba Emirates s sedežem v Dubaju je do danes zjutraj onemogočila prijavo potnikov na odhodne lete. Britanska potnika Kate in Andrew Golding sta za 12 ur obtičala na letališču. "Sistem znotraj letališča je popolnoma razpadel in Emirates, za katerega menim, da je ena najboljših letalskih družb na svetu, je brez osebja, brez informacij, brez koordinacije, brez profesionalnosti ... To je čudno, velika podjetja so običajno pripravljena na takšne dogodke," je za BBC povedal Andrew.

V sredo je bilo po podatkih Flight Aware odpovedanih približno 300 letov na in z mednarodnega letališča v Dubaju, ki velja za glavno vozlišče za povezovalne lete z vsemi celinami. Predstavniki letališča, ki je lani sprejelo več kot 80 milijonov potnikov, so opozorili, da bo okrevanje trajalo "kar nekaj časa".

Zaradi močne nevihte, ki se je začela v torek zjutraj in je trajala večji del dneva, je bilo letališče prisiljeno za 25 minut prekiniti promet in preusmeriti več letal. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, so prikazovali letala, ki so se premikala po poplavljenih stezah.

Močno deževje je zato presenetilo tamkajšnje prebivalce, številni so s svojimi vozili ostali ujeti na poplavljenih cestah. Oblasti so vladnim uslužbencem odredile delo od doma, zaprte so bile tudi šole.

Združeni arabski emirati so v torek zabeležili največjo količino padavin od začetka zbiranja podatkov pred 75 leti. Državna meteorološka služba je sporočila, da je v regiji al-Ain v manj kot 24 urah padlo 254,8 milimetra dežja. V celotni državi povprečno na leto pade od 140 do 200 mm padavin, medtem ko jih v Dubaju zabeležijo še manj – okoli 97 mm. Mesečno povprečje za april znaša komaj 8 mm.

Tudi BBC meteorolog Matt Taylor je opozoril, da je bila nevihta napovedana. "To je bilo že napovedano kot hud vremenski dogodek. Pred tem so računalniški modeli, ki ne upoštevajo možnih učinkov sejanja oblakov, že napovedovali več kot enoletno količino dežja, ki bo padla v približno 24 urah," je pojasnil.

Vendar strokovnjaki pravijo, da sejanje oblakov ne more povzročiti tako močnega deževja, vse špekulacije so zavrnili tudi v nacionalnem meteorološkem centru, ki nadzira operacije sejanja oblakov v državi. Dejali so namreč, da niso izvajali nobenih tovrstnih operacij. "Eno od osnovnih načel sejanja oblakov je, da morate ciljati na oblake v zgodnji fazi, še preden začne deževati, če že imate hudo nevihto, je za sejanje prepozno," je Omar Al Jazidi , namestnik generalnega direktorja NCM, dejal za CNBC.

Po močnih padavinah in poplavah so se na družbenih omrežjih pojavila ugibanja, ali je za tako hud vremenski pojav krivo t. i. sejanje oblakov, ki je pogosta praksa v ZAE. Oblasti namreč umetno spodbujajo oblake, da bi proizvedli padavine z izstreljevanjem kristalov srebrnega jodida v nebo. Ti v oblake vnesejo drobna ledena jedra, ki nato povzročijo dež.

Dodal je, da so hude poplave prizadele tudi druge zalivske države. "Za ta del sveta so značilna dolga obdobja brez dežja in nato neredne, močne padavine, a kljub temu je bil to zelo redek pojav," je dodal Ambaum. "Intenzivnost dežja je bila rekordna, vendar je to skladno s segrevanjem podnebja, z večjo količino vlage, ki je na voljo za spodbujanje neviht, zaradi česar so padavine in s tem povezane poplave vse močnejše," razlaga Richard Allan, profesor podnebnih znanosti na univerzi Reading.

Kot poroča BBC, je nedavna študija pokazala, da bi se lahko letna količina padavin v ZAE zaradi podnebnih sprememb povečala za 30 odstotkov do konca stoletja. "Če bodo ljudje še naprej kurili nafto, plin in premog, se bo podnebje še naprej segrevalo, padavine bodo vedno močnejše in ljudje bodo še naprej umirali v poplavah," opozarja klimatologinja in profesorica na Imperial College London Friederike Otto.

Da bi preprečili smrtonosne poplave, so nujni učinkoviti ukrepi za spopadanje z nenadnimi intenzivnimi padavinami. Dubaj je seveda močno urbaniziran, zelenih površin, ki bi absorbirale vlago, je malo, drenažni sistemi pa ne prenesejo tako velikih količin padavin. "Potrebne so strategije in ukrepi za prilagajanje tej novi realnosti. Prilagoditi je treba infrastrukturo cest in objektov, zgraditi rezervoarje za shranjevanje spomladanskega deževja," razlaga profesorica Diana Francis z univerze Khalifa v Abu Dabiju.

Januarja je sicer Uprava ZAE za ceste in promet ustanovila novo enoto za pomoč pri obvladovanju poplav v Dubaju.