Poplave in plazovi v Indoneziji vzeli že več kot tisoč življenj

Po poročanju lokalnih oblasti je poškodovanih okoli 1200 javnih stavb, 219 zdravstvenih ustanov, 581 izobraževalnih ustanov, 434 verskih zgradb, 290 poslovnih zgradb in 145 mostov.

Indonezijska vlada je deležna kritike, ker ni razglasila stanja naravne nesreče, kar bi omogočilo hitrejšo pomoč in boljšo koordinacijo. Indonezija prav tako ni zaprosila za mednarodno pomoč.

Indonezijski predsednik Prabowo Subianto, ki je danes obiskal prizadeta območja, je sporočil, da so razmere dobre, zagotovljene storitve ustrezne, zaloge hrane pa zadostne. Na najbolj odmaknjenih območjih si še vedno prizadevajo za ponovno odprtje cest, je dejal.

Tropsko neurje in monsunsko deževje, ki so povzročili poplave in zemeljske plazove, so v zadnjih tednih terjali smrtne žrtve tudi na Šrilanki, na Tajskem, v Maleziji in v Vietnamu.