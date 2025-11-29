Svetli način
Tujina

Poplave in plazovi v jugovzhodni Aziji terjali že več kot 500 življenj

Džakarta, 29. 11. 2025 12.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Poplave in zemeljski plazovi v jugovzhodni Aziji so v zadnjem tednu vzeli več kot 500 življenj. Več kot 300 ljudi je umrlo v Indoneziji, več kot 160 na Tajskem, na Šrilanki pa več kot 120. O smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Malezije. Reševalne ekipe v vseh omenjenih državah so danes okrepile iskalne in reševalne akcije.

Na indonezijskem otoku Sumatra je ta teden po nizu poplav in zemeljskih plazov, ki jih je povzročila tropska nevihta, umrlo najmanj 300 ljudi, več deset jih pogrešajo.

Najhuje je prizadeta Severna Sumatra, kjer so našteli 166 mrtvih. V Zahodni Sumatri so jih zabeležili 90, v Acehu pa 47, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila indonezijska nacionalna agencija za obvladovanje nesreč.

Na jugu Tajske so poplave po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevale najmanj 162 življenj, od tega 126 v provinci Songkhli. Več kot 40.000 ljudi je v evakuacijskih centrih.

Šrilanko je medtem v minulih dneh prizadel ciklon Ditwah. V poplavah in zemeljskih plazovih je po zadnjih podatkih umrlo 123 ljudi. Po navedbah centra za upravljanje nesreč pogrešajo 130 ljudi, 44.000 so jih preselili v centre državne pomoči, navaja AFP.

V Maleziji sta po navedbah oblasti umrli dve osebi, potem ko so poplave pod vodo pustile dele severozahodne obale.

Število mrtvih bi se lahko še povečalo, saj se iskalne in reševalne operacije v vseh omenjenih državah nadaljujejo.

poplave plazovi Indonezija Šrilanka Tajska
