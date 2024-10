Poplave, izpadi elektrike in plina: škodo po orkanu štejejo v milijardah

Milton je v sredo zvečer udaril ob zahodno obalo ameriške zvezne države Florida pri mestu Sarasota in po zadnjih podatkih skupaj s tornadi, ki jih je sprožil, zahteval 17 življenj. Za seboj pa je pustil tudi hude poplave, ki se vijejo vzdolž naraslih rek. Vodostaji v osrednji in severni Floridi počasi upadajo.

"Po prvih ocenah strokovnjakov je zaradi orkana Milton nastalo za približno 50 milijard dolarjev (slabih 46 milijard evrov) škode," je na novinarski konferenci povedal ameriški predsednik Joe Biden in obljubil pomoč vsem, ki jih je prizadel orkan.

A meteorologi so za CNN napovedali, da bi lahko območja v okolici Tampe, ki so trenutno še vedno v poplavni fazi, v prihodnjih dneh doživela nove poplave. Opozorilo pred poplavami je bilo izdano za reke Alafia, Anclote in St. Johns.

Od prihoda Miltona so iz poplavljenih domov rešili že več kot 1200 ljudi, zgolj v okrožju Hillsborough so prvi posredovalci rešili 730 ljudi in 111 hišnih ljubljenčkov.