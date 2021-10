Poplave na Kitajskem prizadele več kot 1,7 milijona prebivalcev

Hudo deževje je oviralo reševanje posledic poplav v provinci, kjer so morale oblasti začasno evakuirati 120.000 ljudi, mnogi med njimi so ostali brez domov, saj so poplave uničile 17.000 hiš. Oddelki, ki so pristojni za obvladovanje izrednih razmer, so razdelili 4.000 šotorov, 3.200 zložljivih postelj, oblačil in odej.

Po poročanju državnega časopisa Global Times so zaradi plazu umrli štirje policisti, o drugih žrtvah zaenkrat ne poročajo. Pristojni opozarjajo na to, da so bile te poplave hujše od julijskih v Henanu. V provinci še vedno dežuje, ob tem pa se nižajo tudi temperature.

V provinci Šanhi, kjer je ena najmočnejših dejavnosti proizvodnja premoga, je vlada ustavila delovanje v rudnikih in kemičnih tovarnah. Ustavili so proizvodnjo 60 premogovnikov, 372 rudnikov premoga in 14 tovarn nevarnih kemikalij v provinci, vlada je omejila tudi porabo električne energije v pristaniščih in tovarnah. Provinca je bogata tudi s kulturno dediščino. Deževje močno ogroža številne starodavne spomenike in del starodavnega mesta Pingjao, ki je pod Unescovo zaščito.