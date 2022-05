Poplave opustošile dele Bangladeša, primanjkuje pitne vode in hrane

Močno deževje je v delih Bangladeša in Indije povzročilo obsežne poplave, ki so prizadele na milijone ljudi in zahtevale najmanj 57 žrtev. Po navedbah oblasti na severovzhodu Bangladeša beležijo najhujše poplave v 20 letih. Številni prebivalci so obtičali na poplavljenih območjih brez pitne vode, hrane in elektrike.

Vsaj sto vasi v Zakigandžu v Bangladešu je bilo poplavljenih, potem ko je deroča voda prebila velik nasip na reki Barak, je povedal Mošaraf Hosain, glavni vladni upravitelj regije Silhet. "Poplave so prizadele približno dva milijona ljudi," je še dodal. "Moja hiša je do pasu pod vodo. Pitne vode ni, nabiramo deževnico. Dež je za nas zdaj hkrati blagoslov in prekletstvo," je dejal voznik avtobusa Šamim Ahmed. Vse pohištvo v domu vdove Lalile Begum, ki je spregovorila za Guardian, je uničeno. Ob tem upa, da se bo voda kmalu umaknila. "Hrane primanjkuje. S hčerama si delimo en obrok na dan." Številni deli Bangladeša in sosednjih regij v Indiji so nagnjeni k poplavam, strokovnjaki pa opozarjajo, da podnebne spremembe še povečujejo verjetnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Vreme povzroča težave tudi v sosednji Indiji. V tamkajšnji zvezni državi Asam, ki meji na Bangladeš, je v plazovih in poplavah umrlo najmanj 14 ljudi. Oblasti so v soboto sporočile, da so poplave prizadele več kot 850.000 prebivalcev 3200 vasi. Močno deževje je uničilo dele kmetijskih površin in poškodovalo na tisoče domov. Oblasti so skoraj 90.000 ljudi začasno namestile v državna zavetišča.