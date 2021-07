Avstrijsko mesto pod vodo, v zahodni Evropi že več kot 180 žrtev

Poplave so v soboto zvečer prizadele tudi dele Avstrije in nemško zvezno deželo Bavarsko. Pod vodo je avstrijsko mesto Hallein blizu Salzburga, na Bavarskem so razglasili izredne razmere. O poplavah poročajo tudi z vzhoda Nemčije. Število žrtev poplav, ki so prejšnji teden prizadele zahod Nemčije, se je povzpelo na 156, je sporočila policija. Sicer pa se je število žrtev poplav na zahodu Evrope povzpelo na 183. Prizadeto območje na zahodu Nemčije bo danes obiskala kanclerka Angela Merkel.

V Halleinu se je potok Kothbach spremenil v hudournik ter poplavil mesto. Policija je sporočila, da so razmere v mestu dramatične, vendar podatkov o žrtvah ni. Na posnetkih je videti avtomobile, ki jih odnaša deroča voda. O težavah zaradi dežja so poročali tudi iz avstrijske zvezne dežele Tirolske. V Kufsteinu so oblasti ljudi pozvale, naj ne zapuščajo domov in naj se umaknejo v višja nadstropja. Da bi poplavila reka Salzach, se bojijo tudi v Salzburgu, zato so začeli postavljati mobilne poplavne pregrade. Veliko dela so imeli gasilci na Dunaju, kjer je zalivalo kleti.

O dramatičnih razmerah poročajo tudi iz nemške zvezne dežele Bavarske, kjer so razglasili izredne razmere. Najbolj prizadeta sta kraja Berchtesgaden in Bischofswiesen. Nekaj hiš so morali izprazniti, saj jih ogrožajo zemeljski plazovi, ljudi pa so pozvali, naj ne hodijo v kletne prostore. "Ves čas dobivamo klice na pomoč," je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal predstavnik policije v Rosenheimu.Zaprtih je tudi več cest. Na Bavarskem sta sicer umrla dva človeka, vendar še ni jasno, ali je njuna smrt posledica vremenske ujme. O poplavah pa poročajo tudi z vzhoda Nemčije, iz pokrajine, ki je znana kot Saška Švica. Gre za hribovito območje ob reki Labi blizu Dresdna. Zaprtih je več cest, pa tudi železniška proga proti češkemu mestu Decin.

Število žrtev poplav na zahodu Evrope preseglo 180 V nemški deželi Porenje-Pfalška, ki je najbolj prizadeta, je umrlo 110 ljudi, najmanj 670 pa je poškodovanih. V Belgiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 27 ljudi. Poplave so prejšnji teden poleg Nemčije in Belgije prizadele tudi Nizozemsko in Luksemburg, a od tam o žrtvah ne poročajo.