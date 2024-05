Poplave terjale več kot 300 življenj, talibanska vlada odredila reševanje

Po močnem deževju, ki je prizadelo pet okrožij v provinci Baglan, pogrešajo več deset ljudi, pri čemer so opozorili, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj so napovedana nova neurja. Voda je namreč preplavila hiše in za seboj pustila razdejanje.

Poleg Baglana, so bile močno prizadete tudi province Badakšan na severovzhodu, osrednja provinca Ghor in zahodna Herat, je zapisal Mudžahid na družbenih omrežjih in dodal, da je obsežno opustošenje povzročilo veliko finančno škodo.

"Z razglasitvijo izrednih razmer na prizadetih območjih, je ministrstvo za nacionalno obrambo začelo razdeljevati hrano, zdravila in prvo pomoč," so navedli na talibanskem obrambnem ministrstvu po poročanju Al Jazeere. Poteka tudi intenzivno reševanje, ob pomoči "varnostnih sil in policije".