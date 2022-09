Poplave terjale več kot tisoč žrtev v Pakistanu

Pakistan se sooča s hudo podnebno katastrofo. Državo so namreč prizadeli zgodovinski nalivi in poplave. Ekstremne vremenske razmere so terjale več kot 1300 žrtev in prizadele več kot 33 milijonov ljudi. Zasluge za tako korenite podnebne spremembe gredo toplogrednim plinom, ki jih povzroča nihče drug kot človek.

Predeli Pakistana se zdaj zdijo "kot morje", je dejal premier Shehbaz Sharif."Ne bi verjeli, kakšen je obseg tamkajšnjega uničenja," je dejal novinarjem po obisku južne province Sindh. "Do koder seže pogled, je voda povsod. Je kot morje." Od 14. junija so poplave v Pakistanu ubile več kot 1300 ljudi. Gre za najsmrtonosnejšo poplavo na svetu po poplavah v Južni Aziji leta 2017. Kar ena tretjina države je pod vodo, nastopila pa je tudi ogromna humanitarna kriza.

Poplava, ki pustoši po Pakistanu, je pustila kar 100.000 ljudi brez strehe nad glavo, škode pa naj bi bilo za najmanj 10,1 milijarde evrov. Kot je situacijo opisala švedska aktivistka Greta Thunberg, gre v primeru Pakistana za zelo jasen primer eksistencialnih izrednih podnebnih sprememb. Združeni narodi so pozvali k denarni pomoči v višini 161 milijonov evrov za pomoč žrtvam poplav. Agencija ZN za begunce UNHCR je prav tako povečala svoj odziv in izvedla obsežno operacijo zračnega prevoza iz Dubaja, da bi pomagala ljudem, ki so izgubili svoj dom. Krize, povezane s podnebjem, ne bodo enako prizadele vseh. Otroci bodo trpeli bolj kot odrasli, pri čemer bodo največje breme nosili tisti v najrevnejših skupnostih. Po podatkih Unicefa je bilo po vsej državi poškodovanih in uničenih najmanj 18.000 šol, otroci pa znova tvegajo motnje pri učenju na območjih, kjer kar tretjina deklic in fantkov že pred krizo ni obiskovala šole. Poleg tega se drastično hitro slabšajo higienske razmere. Številna najbolj prizadeta območja so med najbolj ranljivimi v Pakistanu, kjer otroci že trpijo zaradi visoke stopnje podhranjenosti ter slabega dostopa do vode in sanitarij. Ker se močno deževje nadaljuje v regijah, ki so že pod vodo, to dodatno otežuje zdravstveno oskrbo, zdravila so uničena, veliko pa je tudi tveganje za bolezni, ki se prenašajo z vodo, vključno s kolero.

Vremenske napovedi za Pakistan pa žal niso preveč obetavne. Za prihodnji mesec napovedujejo še več dežja, kar bo stanje še dodatno poslabšalo. "To bo povečalo izzive za preživele v poplavah in verjetno poslabšalo razmere za skoraj pol milijona razseljenih ljudi," je na novinarski konferenci povedala direktorica UNHCR za Azijo in Pacifik Indrika Ratwatte. Državni meteorološki oddelek je to "izjemno nadnormalno deževje" pripisal podnebnim spremembam. Ekstremne padavine postajajo vse pogostejše in intenzivnejše v mnogih delih sveta in jih v veliki meri pripisujejo toplogrednim plinom, ki jih povzroči človek. In ko bodo emisije naraščale, bodo naraščali tudi tovrstni ekstremni vremenski dogodki. Toda to, kar se trenutno dogaja v Pakistanu, je privedlo do tega, da so ljudje opozorili na neravnovesje, s katerim se soočajo najrevnejše države na svetu, od katerih so mnoge v preteklosti prispevale le delček svetovnih emisij toplogrednih plinov, zdaj pa se soočajo z uničujočimi podnebnimi katastrofami.

