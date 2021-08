Poplave v Benetkah: ljudje se niso pustili motiti, nekateri so celo plesali

Turisti so se čez trg sprehajali s čevlji v rokah, otroci so se škropili z vodo in čofotali. Na posnetkih, ki so preplavili družbena omrežja, je videti tudi hišne ljubljenčke, ki so se s svojimi lastniki odpravili na večerni potep. Številni so se usedli v lokale in opazovali pestro dogajanje na trgu, nekateri so noge namakali, drugi pa so jih dvignili na stol ali mizo. Kamere so ujele tudi bolj razpoložene posameznike, ki so plesali ob glasbi, čeprav so bili skoraj do kolen v vodi.