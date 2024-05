Poplave v Braziliji terjale več deset življenj, več kot 100 ljudi pogrešajo

Zvezna država Rio Grande do Sul na jugu Brazilije, vključno s prestolnico Porto Alegre, se še naprej sooča s katastrofalnimi poplavami. Te so doslej terjale najmanj 95 življenj, še 131 ljudi pogrešajo, najmanj 361 ljudi pa je ranjenih. V številnih krajih medtem zmanjkuje pitne vode, reševalci pa se trudijo, da bi pravočasno zagotovili pomoč vsem, ki jo potrebujejo.

OGLAS

Divje deževje, ki je zajelo predele zvezne države Rio Grande do Sul, so oblasti označile za najhujšo podnebno katastrofo na jugu Brazilije. Več kot 155.000 ljudi se je izselilo, najmanj 361 ljudi je bilo poškodovanih, 131 ljudi pa še pogrešajo. Več kot 48.000 ljudi živi v začasnih zavetiščih. "Država se sooča z razmerami, podobnimi vojni," je dejal guverner države Eduardo Leite. "To je eden tistih dogodkov, ki se bodo zapisali v zgodovino." Eno najbolj prizadetih mest je glavno mesto zvezne države Porto Alegre, ki leži ravno ob reki Guaiba. Vodotok je dosegel rekordno višino 5,33 metra, kar je celo več kot med poplavami leta 1941, ko je nepreklicno deževalo 20 dni zapored. "Porto Alegre je opustošen, tako da je praktično celotno mesto ostalo brez oskrbe z vodo, elektriko in hrano," so razmere opisali brazilski časniki. 1,4-milijonsko mesto zdaj sameva, piše Guardian.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Poplave v Braziliji icon-picture-layer-2 1 / 9

Reševalne ekipe se že več dni trudijo, da bi dostavile dovolj humanitarne pomoči v mesto in okoliške kraje, medtem ko vremenoslovci opozarjajo na nadaljnje nalive. Po navedbah lokalnih oblasti je trenutno najbolj nujna potreba po pitni vodi, ki je zmanjkuje. V večini trgovin je zmanjkalo vode v plastenkah, ljudje pa so v torek čakali v vrstah za vodo. V zvezni državi je trenutno aktivnih približno 15.000 vojakov, gasilcev, policistov in prostovoljcev, ki sodelujejo v reševalnih akcijah. Brazilska vojska je ob tem napovedala, da bo na območje poslala svojo največjo ladjo Atlantic z dvema mobilnima postajama za čiščenje vode.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pomoč je napovedala tudi država. Predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v torek obljubil, da "sredstev za zadovoljevanje potreb vseh prizadetih v Riu Grande do Sul ne bo zmanjkalo". "Tišina je osupljiva v regiji, ki je običajno polna ljudi. Vse, kar slišimo, je zvok vesla našega čolna," je dejal lokalni novinar Rodrigo Lopes, medtem ko je s kanujem veslal po običajno živahnih ulicah tega brazilskega mesta. Štiri glavne avtoceste, ki povezujejo Porto Alegre s preostalimi deli države, so popolnoma blokirane, stadiona dveh največjih nogometnih ekip, Grêmio in Internacional, sta se prav tako znašla pod vodo, zaradi česar sta kluba odpovedala vse tekme.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Poplavljen Porto Alegre icon-picture-layer-2 1 / 6

Krize sicer še zdaleč ni konec. Oblasti namreč opozarjajo, da se bo poplavna voda kmalu začela premikati drugam in poplavljati okoliška območja, s katerih so že evakuirali prebivalce. Medtem so vremenoslovci napovedali nove nevihte in močno deževje v južnem delu države.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Poplave na jugu Brazilije icon-picture-layer-2 1 / 5

Je bilo mesto premalo zaščiteno? Kljub pozivom prebivalcem, da zdaj ni čas za iskanje krivcev in politizacijo krize, se pojavlja vse več vprašanj o nepripravljenosti oblasti na poplave in vse več jeze zaradi človeških žrtev, ki jih je terjalo deževje.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia













Posledice poplav na jugu Brazilije icon-picture-layer-2 1 / 8