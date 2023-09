Poplave v Grčiji terjale najmanj 11 življenj: 'Uničeni smo'

Na plaži pri Pelionu v osrednjem delu države so našli truplo 77-letnega moškega, s čimer se je število žrtev poplav po podatkih gasilske službe povzpelo na 11.

Grška civilna zaščita je v soboto zvečer sporočila, da je na seznamu pogrešanih še sedem ljudi. Med njimi je par iz Avstrije, ki je potoval po območju okoli slikovitega vrha Pelion v regiji Tesalija v severovzhodni Grčiji.

V naselju Palamas je več hiš še vedno pod vodo in reševalci poskušajo doseči tam živeče ljudi.

"Bilo je res peklensko," je povedala 54-letna prebivalka tega kraja Eleni Patuli. "Več ur smo bili brez pomoči ali informacij. Sporočilo 112 s pozivom k evakuaciji je prispelo ravno v času, ko so se začele poplave, in nismo imeli možnosti za umik," je dodala.

Razmere ostajajo zaskrbljujoče tudi v bližini mesta Larisa. "Velike težave povzroča reka Pinios, ki je prestopila bregove in na obrobju Larise dosegla višino 2,5 metra," je povedal Artopios.

Poplave so uničile več tisoč hektarjev rodovitnih kmetijskih zemljišč, kmetje so izgubili tudi veliko živine. "Uničeni smo. Več kot 1500 prašičev je utonilo, poškodovanih je 70 odstotkov naše kmetije," je povedal 58-letni Tomas Kasos.

V pristaniškem mestu Volos je motena vodooskrba, saj so poškodovani črpalke in cevi. Ministrstvo za zdravje je izdalo opozorilo, da voda ni primerna za pitje. Po navedbah epidemiologinje z atenske medicinske fakultete Elene Riza so se že pojavili primeri gastroenteritisa, ki se lahko še širi, če ljudje ne bodo imeli dovolj čiste vode.

Promet ostaja moten. Glavna avtocestna povezava med Atenami in drugim največjim grškim mestom Solun je bila v soboto še vedno zaprta na več mestih.

Neurje Daniel je med ponedeljkom in četrtkom prizadelo predvsem osrednji del Grčije in s seboj prineslo rekordne količine padavin, ki so povzročile poplave. Pred tem so po državi pustošili gozdni požari, v katerih je to poletje umrlo najmanj 26 ljudi.

Hude poplave so ta teden prizadele tudi sosednji Turčijo in Bolgarijo, pri čemer so zahtevale skupno 12 življenj.