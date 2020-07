Poplave v Indiji v selitev prisilile skoraj štiri milijone ljudi

V sosednjem Nepalu medtem vlada prebivalce ob južnih nižinah dežele opozarja na novi val močnega monsunskega deževja. Od junija je na tem območju življenje izgubilo že najmanj 100 ljudi. Približno 110 ljudi je bilo ubitih, še 100 ranjenih med zemeljskimi plazovi in bliskovitimi poplavami, ki sta porušila domove, ceste in mostove v 26 od 77 okrožjih države.

Reka Brahmaputra, ki teče skozi kitajski Tibet, Indijo in Bangladeš, je poplavila polja s pridelki in povzročila plazove, zato je morala država premestiti skoraj 4 milijone ljudi, poroča Reuters .

V naslednjih štirih dneh napovedano močno deževje

Barun Paudel iz urada za napovedovanje vremena v prestolnici Katmandu je napovedal, da bo močno deževje v naslednjih štirih dneh preplavilo velik del pretežno gorskega naroda. "Prebivalce smo pozvali, naj ostajajo pozorni na morebitne plazove in poplave," je dejal.

Plazovi in poplave so sicer v Nepalu, indijskih državah Assam in Bihar med deževno sezono v juniju in septembru pogosti.