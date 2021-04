Poplave v Indoneziji in Vzhodnem Timorju terjale najmanj 70 žrtev

V občini East Flores so zemeljski plazovi odnašali hiše, mostove in ceste. Močni valovi reševalcem preprečujejo dostop do najbolj prizadetih območij. Na otoku Lembata so hudourniki dele vasi s pobočij odnesli na obalo. Številni prebivalci so se pred poplavami in plazovi zatekli v začasna zatočišča.

" 55 ljudi je umrlo, a ta številka se bo zagotovo še spremenila, saj še vedno pogrešamo okoli 42 ljudi ," je za televizijo MetroTV povedal predstavnik indonezijske agencije za upravljanje naravnih nesreč Raditya Jati . "Velike količine blata in zahtevne vremenske razmere nam predstavljajo resen izziv, kopičijo se tudi razbitine, kar otežuje delo iskalnim in reševalnim ekipam," je dodal.

V Vzhodnem Timorju pa je po podatkih oblasti umrlo najmanj 21 ljudi. Poplave so številne žrtve terjale v prestolnici Dili. Evakuirali so okoli 2500 ljudi.

Indonezijski predsednik Joko Widodo je izrazil sožalje in ljudi pozval, naj v teh izjemnih vremenskih razmerah sledijo navodilom pristojnih. "Odredil sem, naj prizadevanja za pomoč potekajo hitro in dobro, sem sodijo zdravstvene storitve, logistika, osnovna pomoč za razseljene ljudi in popravilo infrastrukture," je dejal.

Zemeljski plazovi in poplave so v Indoneziji med deževno sezono sicer pogost pojav. Januarja letos je v poplavah, ki so prizadele mesto Sumedang na otoku Java, umrlo 40 ljudi. Septembra lani so plazovi na Borneu vzeli 11 življenj, mesec prej pa je na ducate ljudi umrlo na Sulavesiju.

Državna agencija za katastrofe je ocenila, da skoraj polovica prebivalstva države – približno 125 milijonov ljudi – živi na ogroženih delih.