Poplave v Kataloniji: voda odnašala avtomobile, toča poškodovala letalo

Ulice so se spremenile v reke in s seboj odnašale avtomobile. Posnetki z družbenih omrežij kažejo številna vozila, ki so potopljena v motni vodi.

Špansko železniško podjetje Renfe je kot previdnostni ukrep za nekaj ur prekinilo ves železniški promet po Kataloniji, ki je zdaj ponovno vzpostavljen.

Močno deževje je v soboto prizadelo tudi regije na severu Španije, med drugim Aragonijo. Vremenoslovci so aktivirali vremensko opozorilo za 25 provinc, od katerih je osem oranžnih.

Španski premier Pedro Sanchez je prebivalce pozval k veliki previdnosti in jih posvaril, naj se izogibajo nenujnim potovanjem v 10 severnih in vzhodnih regij, ki so v stanju visoke pripravljenosti."Pozorno spremljamo razmere v več skupnostih in opozarjamo na močno deževje in nevihte," je zapisal na omrežju X. Dejal je še, da so bile enote Vojaške enote za nujne primere že napotene v Aragonijo.

Spomnimo, oktobra lani je špansko provinco Valencia prizadelo silovito neurje s hudourniškimi poplavami, v katerih je umrlo 225 ljudi. To je bila najsmrtonosnejša tovrstna nesreča v državi v zadnjih desetletjih.