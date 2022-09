Poplave v Pakistanu uničujejo starodavno 'pozabljeno' mesto izpred 4500 let

Starodavno mesto, ki leži ob spodnjem toku reke Ind, je v preteklosti sicer imelo zapletene in prepletene drenažne sisteme proti poplavam, a tokratnemu deževju in narasli reki Ind niso bili kos, mesto je hudo poškodovano. Popravilo bi lahko stalo več milijonov evrov, sporočajo s sindhškega oddelka za turizem, kulturo, starine in arhive, zato so na Unesco že naslovili pismo, v katerem jih pozivajo, naj jim za popravilo škode pošljejo približno 45 milijonov evrov.

Mesto del prve večje civilizacije na planetu

Indska civilizacija je bila ena izmed prvih na planetu. Sestavljalo jo je več kot 100 mest in vasi, raztezala pa se je ob obali reke Ind. Mohendžo-daro je veljalo za njeno prvo, med letoma 2500 in 1900 pred našim štetjem pa tudi za najpomembnejše in največje, urbano središče. Posebno načrtovano mesto je polno ozkih ulic, poleg ostankov stavb in obzidja, pa so v mestu našli tudi bronaste kipe, posode in bazen, t. i. 'veličastna kopel'. Mesto je med najsmrtonosnejšimi poplavami na svetu po poplavah v južni Aziji leta 2017, pod svoje okrilje znova vzelo Pakistance.

Poplave po državi so od 14. junija ubile več kot 1300 ljudi, najhuje je ravno v provinci Sindhi, kjer se nahaja tudi starodavno mesto.