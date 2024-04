Poplave v Rusiji in Kazahstanu: 'Pred nami so težki dnevi'

Rusija in Kazahstan sta odredila evakuacijo več kot 100.000 ljudi, potem ko je hitro taljenje snega povečalo reke, ki so presegle mejo izliva, kar je povzročilo najhujše poplave na tem območju v vsaj zadnjih 70 letih. "Pred Kurganom in Tjumenom so še težki dnevi," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov . "Prihaja veliko vode," je dodal.

Voda, ki je narasla kot posledica taljenja snega, je poplavila številna naselja v gorovju Ural, Sibiriji in območje v okolici večjih rek v Kazahstanu. Po besedah lokalnih uradnikov sta reki Ural in Tobol v Kazahstanu v nekaj urah narasli za več metrov in dosegli najvišjo zabeleženo raven. Gladina vode v spodnjem toku se je močno zvišala tudi v Orenburgu, mestu s pribljižno 550.000 prebivalci.

Po poročanju The Guardian je kazahstanski predsednik Kassym-Jomartom Tokajevom v pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom povedal, da so poplave verjetno najhujše v zadnjih 80 letih. V Kazahstanu so zaradi obsežnih poplav evakuirali že več kot 86.000 ljudi. Najbolj prizadeta območja so Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanaj, vzhodni Kazahstan, severni Kazahstan in Pavlodar, deli ki večinoma mejijo na Rusijo in jih prečkajo reke, ki tečejo iz smeri Rusije.

V ruskem mestu Orsk je medtem zavladala jeza, saj je več kot 100 Rusov Kremelj prosilo za pomoč, a so po njihovem mnenju storili premalo. Iz Kremlja so sporočili, da predsednika Putina ves čas obveščajo o razmerah, da pa ne nameravajo takoj obiskati poplavljenih območij saj se lokalni in reševalni uradniki po svojih najboljših močeh spopadajo s poplavami. V mestu Orenburg, ki ima več kot pol milijona prebivalcev, so ljudje veslali po poplavljenih cestah. Trudili so se tudi utrjevati jezove in nasipe, saj je reka Ural narasla za skoraj 10 metrov.