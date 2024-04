Poplave v Rusiji: zalitih že več kot 18.000 domov

Najhujše poplave zadnjih 80 let so Rusijo in Kazahstan prizadele zaradi hitrega tajanja snega in ledu ter močnega dežja. Pred dvema tednoma je bilo zaradi porušitve jezu močno prizadeto mesto Orsk. Ruski minister za izredne razmere Aleksandr Kurenkov, ki je obiskal območje, je prebivalcem tega mesta zagotovil, da bodo dobili odškodnino. V zadnjih dveh tednih pa so morali z območja severnega Kazahstana in obmejnih območji Rusije evakuirati več deset tisoč ljudi.

Kurganski guverner Vadim Šumkov je dejal, da je raven vode reke Tobol in njenih pritokov dvakrat višja kot ob zadnjih večjih poplavah leta 1994, poroča BBC. Po Telegramu je Šumkov pozval vse na območjih, ki jih ogrožajo poplave, naj nemudoma zapustijo svoje domove, saj se pričakuje, da bo raven vode narasla za tudi do 11 metrov. "To niso le poplave, ampak resnična grožnja," je dejal.