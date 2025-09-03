Poplave v Trstu: ulice pod vodo, izpadi elektrike in klici gasilcem

Prebivalci Trsta so že včeraj zjutraj namestili pregrade za zaščito prostorov, saj so pričakovali slabo vreme, v upanju, da bodo te zadostovale za preprečevanje poplav, a temu marsikje ni bilo tako. Zvečer so gasilci prejeli vsaj 150 prošenj za posredovanje.

Via Ghega, blizu železniške postaje, je bila praktično pod vodo. V Roianu se je Via degli Apiari spremenila v hudournik vode in blata, kot poroča italijanski portal Piccolo.