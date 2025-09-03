Poplave v Trstu: ulice pod vodo, izpadi elektrike in klici gasilcem

Prebivalci Trsta so že včeraj zjutraj namestili pregrade za zaščito prostorov, saj so pričakovali slabo vreme, v upanju, da bodo te zadostovale za preprečevanje poplav, a temu marsikje ni bilo tako. Zvečer so gasilci prejeli vsaj 150 prošenj za posredovanje.
Via Ghega, blizu železniške postaje, je bila praktično pod vodo. V Roianu se je Via degli Apiari spremenila v hudournik vode in blata, kot poroča italijanski portal Piccolo.
Glavna cesta na ulici Fabio Severo je bila začasno v temi zaradi enega od številnih izpadov električne energije. Pozno zvečer se je na ulici Via dell'Eremo zaradi zemeljskega plazu zrušil zid, ki je zadel parkiran avtomobil.
Poplave so bile zabeležene tudi v bolnišnici Maggiore, ki se nahaja v središču mesta. Na srečo so bili prizadeti le servisni prostori (klet in skladišča), ne pa oddelki ali prostori za bolnike.
Trajektna linija Delfino Verde med Trstom in Miljami je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer začasno prekinjena.
Občina je prebivalce obvestila, da padavine povzročajo motnje v prometu na različnih delih mesta, vključno s poplavami in morebitnim podiranjem dreves, zato jim je svetovala izjemno previdnost v prometu.
