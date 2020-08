Poplave v Turčiji zahtevale šest življenj, nadaljuje se iskanje pogrešanih

Silovito deževje je v turški provinci Giresun ob Črnem morju zahtevalo najmanj šest smrtnih žrtev, to število pa se utegne še povečati. Deset oseb namreč ostaja pogrešanih.

Poplave je povzročilo nenavadno močno deževje. Narasla voda je rušila vse pred seboj, ulice pa so se spremenile v blatne reke, polne razbitin in uničenih avtomobilov. Na pomoč je priskočilo skoraj tisoč reševalcev in prostovoljcev, ki so iz porušenih domov in poplavljenih vozil rešili 157 ljudi, je sporočil turški notranji minister Suleyman Soylu.

Novinarjem je ob obisku prizadetih krajev priznal, da niso pričakovali tako hudih prizorov. Minister za okolje Murat Kurum, ki ga je spremljal, pa je k temu dodal podatek, da se je 117 stavb porušilo, 361 pa je poškodovanih. Ogromna je tudi škoda na cestah, mostovih in drugi infrastrukturi.