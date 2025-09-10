Poplave, vrtače in plazovi: težave zaradi močnih neurij tudi na Hrvaškem in v Italiji

Na Hrvaškem so zaradi obilnih padavin izdali rdeče vremensko opozorilo za celotno obalo. Močni nalivi so že povzročili poplave na območju Reke, vremenoslovci svarijo pred nalivi tudi drugod po hrvaški obali. Neurje z močnim dežjem in vetrom je povzročilo težave tudi v Italiji, kjer so se med drugim za las izognili železniški nesreči zaradi vrtače, ki je nastala po nevihti.

Reko z okolico so zajeli močni nalivi, ki so povzročili poplave. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, v nižjih legah pa je poplavilo več poslovnih prostorov, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Reški gasilci so na terenu in izčrpavajo vodo iz poplavljenih prostorov. Težave so zaradi poplavljenih cest in podvozov nastale tudi v prometu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi obilnih padavin za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno hrvaško obalo. Ponekod svarijo tudi pred nevihtami in orkanskim vetrom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V delih Italije težave zaradi močnih neurij

Neurje z močnim dežjem in vetrom je v Furlaniji – Julijski krajini (FJK) na severu Italije ponoči in danes povzročilo škodo in nevšečnosti predvsem ob jadranski obali. Po poročanju Primorskega dnevnika je zaradi obilnih nalivov poplavljalo v Lignanu in Gradežu. Tam je od torka zvečer padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter. O poplavah so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poročali iz turističnega obmorskega letoviškega mesta Lignano Sabbiadoro, kjer so gasilci in civilna zaščita posredovali zaradi vode na cestiščih in v nekaterih nastanitvenih objektih. Preventivno so iz kampa v Rivieri začasno evakuirali približno 2300 ljudi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V sosednji deželi Veneto tik ob meji s FJK so hudo uro doživljali zlasti v Bibioneju, kjer je od torka zvečer padlo več kot 210 litrov dežja na kvadratni meter. Mediji so poročali tudi o poplavah v Benetkah.