Poplave, vrtače in plazovi: težave zaradi močnih neurij tudi na Hrvaškem in v Italiji

Reka/Lignano, 10. 09. 2025 16.03

STA , K.H.
Na Hrvaškem so zaradi obilnih padavin izdali rdeče vremensko opozorilo za celotno obalo. Močni nalivi so že povzročili poplave na območju Reke, vremenoslovci svarijo pred nalivi tudi drugod po hrvaški obali. Neurje z močnim dežjem in vetrom je povzročilo težave tudi v Italiji, kjer so se med drugim za las izognili železniški nesreči zaradi vrtače, ki je nastala po nevihti.

Reko z okolico so zajeli močni nalivi, ki so povzročili poplave. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, v nižjih legah pa je poplavilo več poslovnih prostorov, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT

Reški gasilci so na terenu in izčrpavajo vodo iz poplavljenih prostorov. Težave so zaradi poplavljenih cest in podvozov nastale tudi v prometu.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi obilnih padavin za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno hrvaško obalo. Ponekod svarijo tudi pred nevihtami in orkanskim vetrom.

V delih Italije težave zaradi močnih neurij

Neurje z močnim dežjem in vetrom je v Furlaniji – Julijski krajini (FJK) na severu Italije ponoči in danes povzročilo škodo in nevšečnosti predvsem ob jadranski obali. Po poročanju Primorskega dnevnika je zaradi obilnih nalivov poplavljalo v Lignanu in Gradežu. Tam je od torka zvečer padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter.

O poplavah so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa poročali iz turističnega obmorskega letoviškega mesta Lignano Sabbiadoro, kjer so gasilci in civilna zaščita posredovali zaradi vode na cestiščih in v nekaterih nastanitvenih objektih. Preventivno so iz kampa v Rivieri začasno evakuirali približno 2300 ljudi.

V sosednji deželi Veneto tik ob meji s FJK so hudo uro doživljali zlasti v Bibioneju, kjer je od torka zvečer padlo več kot 210 litrov dežja na kvadratni meter. Mediji so poročali tudi o poplavah v Benetkah.

Na železniški progi Milano-Lecco pa so se danes za las izognili nesreči, ko so gasilci pravočasno ustavili lokomotivo le nekaj metrov pred odsekom proge blizu postaje Bulciago v pokrajini Lecco, kjer se je zaradi močnih neviht oblikovala vrtača. Ves promet na progi so začasno ustavili, poroča Ansa.

Nevihte z močnim dežjem in poplavami so po poročanju Anse in avstrijske tiskovne agencije APA prizadele tudi otoka Elba in Giglio v Toskani.

Telefonske povezave na Elbi, tretjem največjem italijanskem otoku, so bile v torek prekinjene, reševalne službe in gasilci pa so bili stalno na terenu. Okoli 200 ljudi na otoku je bilo odrezanih od sveta zaradi zemeljskega plazu blizu plaže Forno. 

Iz avtomobila, ki je bil ujet v naraslih vodah, so rešili dve osebi. Številne restavracije in kampi pa so utrpeli škodo zaradi poplav.

