Poplave zajele občine okoli Gradca, ljudje obtičali v avtomobilih

Zaradi hitrega naraščanja vode je bilo ogroženih več deset ljudi, a so jih vse spravili na varno. Druge so pozvali, naj ostanejo v svojih domovih, saj je bilo dogajanje resno in nevarno.

Včeraj v zgodnjih večernih urah so nevihte divjale predvsem severno od Gradca ter v dolinah Mur in Mürztal, a središče dogajanja je bil Deutschfeistritz.

Voda je z ulic odnašala avtomobile, ki so obtičali v ozki ulici, znotraj pa so bili ljudje. Slednji so kričali na pomoč, a do njih je bilo težko priti. Dokler niso iz bližnje stavbe do okna v avtomobilu spustili lestev, po kateri so se ljudje v avtomobilih lahko povzpeli na strehe avtomobilov.

In pestrih vremenskih razmer še ni konec. Kot so napovedali, je za danes v teh krajih ponovno napovedano obilno deževje, v pripravljenosti so reševalne ekipe in gasilske enote.

Tudi na območju Schäfferna je divjala nevihta, ta se je sicer pričela že v petek. Tudi tam je voda odnašala avtomobile, poškodovana je infrastruktura.

Kot poroča net.hr, je neurje prizadelo tudi Gradec, kjer so zabeležili močno točo, podrtih je nekaj dreves. Po podatkih avstrijskega centra za nevihte so izmerili sunke vetra do 94 kilometrov na uro, posledično pa je veter podiral drevesa.