Poplavilo Lanzarote: potoki postali brzice, zalilo hotele in domove

Popotniki, ki se to veliko noč odpravljajo na Lanzarote, so morda v dvomih glede svojih počitniških načrtov. Prejšnji konec tedna so otok zajele obilne poplave. Nevihta Olivier je prejšnjo sredo prizadela priljubljene Kanarske otoke in prinesla močan dež in nevihte na špansko otočje, poroča Independent.

Hudourniške poplave so zalivale hotele in domove. Posnetki prikazujejo potopljene avtomobile na namočenih cestah, potoke, ki so se spremenili v nevarne brzice, in lastnike stanovanj, ki z vedri odstranjujejo vodo iz svojih hiš, potem ko je v soboto v dveh urah padlo kar 60 litrov dežja. Poplave so prizadele številne storitve na otoku, pri čemer so nekateri hoteli ostali brez elektrike, ceste pa so bile neprevozne.

Najhuje prizadeta turistična mesta na otoku Lanzarote so bila Costa Teguise, San Bartolomé in Arrecife na vzhodni obali, kjer so imeli reševalci in gasilci polne roke dela. Zaradi pomanjkanja nadomestnih nastanitev na otoku je turistična agencija Tui celo odpovedala nekaj počitnic.