Tujina

Poplavilo v Bosni in Hercegovini: plazovi ovirajo promet

Bugojno/Mostar, 26. 11. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 7 minutami

Zaradi taljenja snega in obilnih padavin, ki so v minulih dneh zajele velik del Bosne in Hercegovine, so nekatere tamkajšnje reke danes začele prestopati bregove in poplavile več hiš. Najbolj kritično je stanje ob reki Drežanki severno od Mostarja.

Obilne padavine so po navedbah lokalne civilne zaščite povzročile številne težave v celotnem hercegovsko-neretvanskem kantonu v Federaciji BiH.

V Donji Drežnici so zaradi poplav evakuirali eno družino, s težavami pa se spopadajo tudi v občini Bugojno, kjer je tamkajšnja reka že poplavila več hiš, poroča državna radiotelevizija BHRT.

Zaradi večjega zemeljskega plazu je za ves promet zaprta magistralna cesta med Jablanico in Blidinjami. Promet je oviran tudi na več drugih cestnih odsekih v kantonu.

Kot poroča agencija Anadolu, se je v Fojnici zaradi vremenskih razmer zrušil most.

Izredne razmere bodo po napovedih agencije za vodno območje reke Save do četrtka, porast vodostajev pa pričakujejo na območju Hercegovine ter zahodne in osrednje Bosne.

V drugi entiteti BiH, Republiki Srbski, obilno deževje in taljenje snega po navedbah tamkajšnje civilne zaščite nista povzročila večjih težav z izjemo kraja Jezero. Tam sta bregove prestopili reki Jošavka in Pliva, kar je prav tako povzročilo poplave.

Stanje v tej entiteti je sicer stabilno, vodostaji rek pa upadajo ali stagnirajo, so po poročanju BHRT še pojasnili z entitetnega hidrometeorološkega zavoda, kjer v naslednjih dneh ne pričakujejo večjih padavin.

vreme poplave bih bugojno mostar
