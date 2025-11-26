Poplavilo v Bosni in Hercegovini: plazovi ovirajo promet

Obilne padavine so po navedbah lokalne civilne zaščite povzročile številne težave v celotnem hercegovsko-neretvanskem kantonu v Federaciji BiH.

V Donji Drežnici so zaradi poplav evakuirali eno družino, s težavami pa se spopadajo tudi v občini Bugojno, kjer je tamkajšnja reka že poplavila več hiš, poroča državna radiotelevizija BHRT.

Zaradi večjega zemeljskega plazu je za ves promet zaprta magistralna cesta med Jablanico in Blidinjami. Promet je oviran tudi na več drugih cestnih odsekih v kantonu.

Kot poroča agencija Anadolu, se je v Fojnici zaradi vremenskih razmer zrušil most.