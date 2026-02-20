Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Poplavilo več obalnih mest na Hrvaškem: 'Takih pojavov bo vse več'

Šibenik, 20. 02. 2026 10.46 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
N.V.
Neurje v Trogirju

Dalmacijo je znova prizadel ciklon, ki je s seboj prinesel jugovzhodne orkanske vetrove, nevihte in močan dež. Poplavilo je več obalnih mest, najbolj prizadeta pa so Šibenik, Trogir in Kaštel, kjer so zvečer postavljali pregrade. Bodo takšni pojavi vse pogostejši?

Fizik in profesor Branko Grisogono opozarja, da ciklonski val ni nov pojav, vendar postaja vse pogostejši in močnejši zaradi podnebnih sprememb, poroča morski.hr. In kot pravi, se bo to še nadaljevalo.

Spreminja se namreč klimatološka in statistična porazdelitev vremenskih razmer, je opozoril. "Vse pogosteje opažamo takšne ekstreme, na žalost bo takih pojavov vedno več," je dodal.

Gre za kombinacijo več dejavnikov, eden od njih je počasno, a kljub temu intenzivno in pospešeno dvigovanje povprečne morske gladine, kar velja tudi za Jadran. Drugi dejavnik pa je vse večje segrevanje Jadrana, kar posledično okrepi ciklone srednje velikosti, je razložil. 

"To so manjši cikloni, ki prihajajo predvsem iz Genove in se nato pomaknejo v Jadran ali ustvarijo tako imenovani jadranski ciklon," je dodal. Ta ciklon ima zelo dobro podlago, toplo morje, dovolj je visoko, da se ti učinki seštevajo. Gre torej za segrevanje tako ozračja kot morja.

Za Jadran se pričakuje dvig povprečne morske gladine v skladu z globalnim dvigom. "Do konca stoletja bo to med 50 in 80 ali 90 centimetri," je pojasnil.

Opozoril je, da bodo najbolj prizadete nizko ležeče obale, kot je denimo Omiš. "Moramo razviti nove inženirske, mehanske in arhitekturne ukrepe, pri čemer vidno zaostajamo," je dejal. Pri tem je opozoril na Benetke, kjer so vložili veliko denarja v zaščito, a še vedno ni 100-odstotno učinkovita.

Tudi višja koncentracija toplogrednih plinov omogoča učinkovitejše segrevanje ozračja, širjenje morja in njegovo segrevanje, kar vodi do taljenja ledenikov Grenlandije, velikega dela Arktike in tudi znatnega dela Antarktike. Nekatera območja, ki so najbolj ogrožena, bi lahko do leta 2100 bila poplavljena.

Antakrtika
Antakrtika
FOTO: Shutterstock

Grisogono zato poziva k sistematičnemu pristopu k zaščiti obale. "Moramo resno razmisliti, zato pozivam politike, arhitekte, gradbene in strojne inženirje, naj razmislijo, kako to storiti, kako zaščititi ključna območja v vzhodnem Jadranu," je poudaril.

Dodal je, da je treba rešitve iskati v prilagajanju in sprejemanju obstoječih modelov iz drugih držav.

"Nisem inženir, vendar je treba skrbno premisliti, kako pristopiti k temu in kako sistematično rešiti problem. Tudi druge države se ukvarjajo s tem. Japonska se s tem spopada, vzhodni del ZDA in celo del zahodnega dela. Moramo sprejeti in prilagoditi obstoječe modele drugih. Francozi, Italijani in Španci so v to zelo vključeni. Vlagati moramo, da ohranimo našo obalo," je zaključil Grisogono v intervjuju za HRT.

hrvaška ciklonski val plima morje

Avstrija v primežu snega, na dunajskem letališču začasno ustavili promet

Pijana avstralska novinarka v vklopu z OI o legvanih in ceni kave

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
20. 02. 2026 12.29
Pa dajte nehat, pa kaj je z vami. Gonite ta populizem do nezavesti. VSAKIČ!!!!!!!! ko se močan večdnevni jugo poklopi z lunino meno, je tako in to odkar vem za sebe. Očitno, je lahko danes že vsak ustvarjalec javnega mnenja.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
20. 02. 2026 12.24
Zakaj vesolje kaznuje hrvate?
Odgovori
0 0
Voluhar7
20. 02. 2026 12.15
Hrvaška obala se tako ali tako potaplja zaradi geologije. Pa ne zaradi kao podnebnih sprememb. Dovolj laži. Plošča tone kar je normalen pojav.
Odgovori
+2
3 1
n00l
20. 02. 2026 12.23
ves morje je na plosci .... ce das vodo v kozarec pa premaknes kozarec gor pa dol je voda se zmeraj na istem mestu samo pozicija celotnkega kozarca se spremeni
Odgovori
+1
1 0
Matjaz 1
20. 02. 2026 12.02
Zelena agenda.
Odgovori
+5
5 0
n00l
20. 02. 2026 12.21
pejt tja zivet pa bos vidu a je agenda al ni k ti bo 3x na leto poplavilo bajto
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
20. 02. 2026 12.00
JOJ PA 90% PRODANIH SLOVENCEV V JOK!!!
Odgovori
-1
1 2
koral45
20. 02. 2026 12.14
Delavec, spet o hrvatih, o tvojih srbih pa nič, kje je pa Bolfenk?
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
20. 02. 2026 11.53
Škoda, ker vas Hrvate venomer nekaj nekaj hudobudagi in doleti, v kolikor se bahate z ustašizmom!
Odgovori
-1
2 3
Panter 63
20. 02. 2026 12.17
V Luciji tudi imata v nazi shode in mahata s čudnimi zastavami. V Piranu pa trg poplavlja že kod nadaljevanka. Ne rabiš biti brezobrazni, nazzi.
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
20. 02. 2026 12.20
Tam ne boš komentiral razmerje v Avstriji, članek zraven. Ne smeš? Avtoriteta? A tu in tam slišimo kako nagajajo Slovencem.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
20. 02. 2026 12.23
Nisem nazzi. Veš naši so takšne zabetonirali v Huda jama in podobne kraje.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534