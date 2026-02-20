Poplavilo več obalnih mest na Hrvaškem: 'Takih pojavov bo vse več'

Fizik in profesor Branko Grisogono opozarja, da ciklonski val ni nov pojav, vendar postaja vse pogostejši in močnejši zaradi podnebnih sprememb, poroča morski.hr. In kot pravi, se bo to še nadaljevalo. Spreminja se namreč klimatološka in statistična porazdelitev vremenskih razmer, je opozoril. "Vse pogosteje opažamo takšne ekstreme, na žalost bo takih pojavov vedno več," je dodal. Gre za kombinacijo več dejavnikov, eden od njih je počasno, a kljub temu intenzivno in pospešeno dvigovanje povprečne morske gladine, kar velja tudi za Jadran. Drugi dejavnik pa je vse večje segrevanje Jadrana, kar posledično okrepi ciklone srednje velikosti, je razložil.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell

Neurje v Trogirju Bobo Pixsell















"To so manjši cikloni, ki prihajajo predvsem iz Genove in se nato pomaknejo v Jadran ali ustvarijo tako imenovani jadranski ciklon," je dodal. Ta ciklon ima zelo dobro podlago, toplo morje, dovolj je visoko, da se ti učinki seštevajo. Gre torej za segrevanje tako ozračja kot morja. Za Jadran se pričakuje dvig povprečne morske gladine v skladu z globalnim dvigom. "Do konca stoletja bo to med 50 in 80 ali 90 centimetri," je pojasnil. Opozoril je, da bodo najbolj prizadete nizko ležeče obale, kot je denimo Omiš. "Moramo razviti nove inženirske, mehanske in arhitekturne ukrepe, pri čemer vidno zaostajamo," je dejal. Pri tem je opozoril na Benetke, kjer so vložili veliko denarja v zaščito, a še vedno ni 100-odstotno učinkovita. Tudi višja koncentracija toplogrednih plinov omogoča učinkovitejše segrevanje ozračja, širjenje morja in njegovo segrevanje, kar vodi do taljenja ledenikov Grenlandije, velikega dela Arktike in tudi znatnega dela Antarktike. Nekatera območja, ki so najbolj ogrožena, bi lahko do leta 2100 bila poplavljena.

Antakrtika FOTO: Shutterstock